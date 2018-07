Enrique Pinti, durísimo contra Carrió y el Gobierno en Intratables

El humorista Enrique Pinti cargó contra el Gobierno y la diputada Elisa Carrió con su característico estilo ácido. Este jueves por la noche lanzó duras críticas sobre la gestión macrista y “Lilita” durante una entrevista con Santiago del Moro en Intratables, que sorprendióp a todos.

“Yo con Lilita me clavé. Cuando se privatizó Aerolíneas los dos gordos que estábamos en la primera fila éramos Lilita y yo, gritando contra la privatización, que nos parecía un desastre. ¿Qué pasó después? Yo sigo igual”, cuestionó Pinti, e ironizó sobre las polémicas frases de la diputada: “Me decepcionó, pero igual me dio una propina el otro día y me dijo que me vaya a hacer changas”.

Del Moro, insistente, le consultó si no cree que es una funcionaria valiosa que actuó como fiscal de la Nación, pero el humorista planteó que “cuando empezás a decir disparates ya no sos más valioso para nadie” y bromeó: “A veces el colesterol alto hace mal. Yo tengo problemas con el colesterol alto, entonces a los gordos los entiendo, de alguna manera se te va un poco la grasa al cerebro”.

Por otro lado, también cuestionó las medidas que tomó el gobierno de Mauricio Macri en los últimos dos años y medio. En este sentido, defendió que “el Estado tiene que ocuparse de lo que tiene que ocuparse”, como la salud pública, la seguridad y la educación, “y para eso no hay excusa”. “En eso no puede ser que digan que están haciendo recortes”, se quejó.

Además, criticó los vínculos del Gobierno con las empresas privadas y que muchos sostengan la teoría del “efecto derrame”. “El único derrame que hay es el derrame cerebral que te viene cuando no podés pagar algunas cosas. No entiendo cómo están partiendo de que el esfuerzo privado es lo único que importa y el efecto derrame viene después, porque haciendo feliz a los ricos eso se reparte”, expresó.

También pidió que los funcionarios tengan “un ataque de cordura” y que “gobiernen para algo que no sea la reelección, que se conecten con la realidad” porque le resulta “intolerable ver a la gente durmiendo abajo de los puentes, de las autopistas”.

