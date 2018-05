Enfureció Michetti y le respondió a Cristina por dejarla expuesta

La vicepresidenta Gabriela Michetti recurrió a su cuenta de Twitter para responderle a la senadora de Unidad Ciudadana Cristina Kirchner, quien la dejó expuesta durante el debate en el Senado por el freno a los aumentos tarifarios.

En su primer mensaje, explicó porqué no respondió a los cuestionamientos que le hizo la legisladora durante su participación en la Cámara Alta: “La senadora @cfkargentina sabe que yo no puedo hablar ni responder a una acusación durante la sesión. Como presidenta del Senado no tengo permitido dar opiniones durante el debate”, escribió en su cuenta de la red social.

La senadora @cfkargentina sabe que yo no puedo hablar ni responder a una acusación durante la sesión. Como presidenta del Senado no tengo permitido dar opiniones durante el debate. — Gabriela Michetti (@gabimichetti) 31 de mayo de 2018

Para los sectores con vulnerabilidad socio-económica nuestro gobierno diseñó la Tarifa Social. No los equiparó con aquellos que más tienen, como hizo su gobierno. — Gabriela Michetti (@gabimichetti) 31 de mayo de 2018

