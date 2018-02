La ex diputada estalló contra la senadora.

Margarita Stolbizer intentó saludar por su cumpleaños a Cristina Kirchner pero salió con una dura agresión.

"Feliz cumpleaños CFK! De parte mía y de mi santa madre. Que Dios te devuelva todo lo que me has deseado y que los jueces te obsequien todo lo que mereces!", tuiteó enfurecida la ex diputada.

Stolbizer tomó una frase de Cristina filtrada en un audio hoy como dirigida hacia ella y se enojó con la ex presidenta.

"No, acá hay que sacudirla a la gorda hija de puta esta y a Massa, no hay que perder el tiempo con Pichetto y todos esos. No, déjalos", le dice Cristina a Oscar Parrilli en una de las escuchas filtradas hoy por Luis Majul en su programa de radio.

Las escuchas fueron filtradas ilegalmente y hubo polémica por la difusión de las charlas privadas entre la ex mandataria y el ex jefe de la AFI.