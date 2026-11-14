¿Por qué no bajan los combustibles si se desplomó el precio internacional del petróleo?

En las últimas tres semanas, el precio internacional del barril de petróleo cayó un 20% a partir de la disminución momentánea del conflicto en Medio Oriente. Sin embargo, la expectativa de los consumidores argentinos sobre una posible baja del precio en las estaciones de servicio no se va a concretar. Las petroleras no van a bajar el precio de la nafta y el gasoil.

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La clave para entender por qué no se traslada la reciente calma en Medio Oriente a los tanques de nafta en la Argentina tiene que ver con la aplicación de un mecanismo impulsado por YPF que actúa como “amortiguador” en el precio.

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En 2024 el gobierno nacional reemplazó al “barril criollo”, que otorgaba un precio interno distinto al del mercado mundial, por la política de paridad de importación (import parity) para equiparar los precios del mercado local con el internacional y, de este modo, mantener el nivel de inversiones en Vaca Muerta.

A partir de esta medida, implementada mediante desregulaciones, DNU 70/23 y la Ley Bases, el aumento en los surtidores se sintió durante casi dos años. El litro de nafta súper de YPF en la Ciudad de Buenos Aires saltó de 699 pesos en enero de 2024 hasta 2103 pesos que vale en la actualidad, según el registro que realiza el portal Surtidores.

El conflicto en Medio Oriente

Cuando el 28 de febrero pasado se desataron los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán, y las sucesivas respuestas, el precio del petróleo saltó de 70 dólares hasta superar los 120 dólares. Luego permaneció durante varias semanas por arriba de la barrera de los 100 dólares por barril.

Esta suba fue un problema para el gobierno de Milei, preocupado por contener la inflación. La forma de resolverlo fue a través de YPF, que marca la cancha en el mercado local con el 55% de las ventas. El Ministerio de Economía también postergó la actualización de los impuestos a los combustibles. Durante la guerra, que bloqueó el estratégico Estrecho de Ormuz, el precio de la nafta súper pasó de 1609 pesos en febrero a 2090 pesos por litro en octubre.

Las refinadoras señalan que, incluso con este salto, el precio todavía tiene un atraso. Según estimaciones del mercado, la brecha sería de alrededor de un 15% en la nafta y casi un 30% en el gasoil.

En paralelo, las ventas de combustibles en el país cayeron durante siete meses consecutivos. El derrumbe recién se frenó en septiembre por el repunte en el gasoil, aunque las ventas de naftas siguen en retroceso.

Sin embargo, para evitar un mayor impacto en el surtidor, en el sector se implementó un “buffer” de precios que elude momentáneamente los movimientos bruscos del petróleo Brent, de referencia internacional y para el mercado argentino.

El mecanismo prevé que una suba fuerte del petróleo a nivel internacional no se traslade (o que se traslada parcialmente) al precio en las estaciones de servicio. De este modo, las compañías absorben temporalmente la suba para evitar un impacto en los precios. De este modo, el gobierno nacional también eludió un salto inflacionario mayor provocado por la guerra, los combustibles y la paridad de importación.

Por el contrario, cuando el precio del petróleo se estabiliza y baja, YPF (y las demás marcas) no traslada por completo el salto de precios. Los movimientos de los últimos meses corresponden a actualizaciones en línea con la inflación.

En mayo, cuando el barril cotizaba a casi 115 dólares, YPF ajustó un 1% el precio de los combustibles. En un principio, la compañía había implementado el “buffer” de precios sólo por 45 días, esperando que la guerra en Medio Oriente dure poco. Pero el Estrecho de Ormuz siguió bloqueado y tuvo que extenderlo.

Además, YPF implementó el microprincing, una estrategia para tener precios dinámicos que le permite hacer un seguimiento de la demanda en tiempo real y ajustar valores por franja horaria (a la madrugada la nafta es más barata). Lo cierto es que las compañías sostienen que el precio local todavía se mantiene por debajo de la paridad de importación.

En concreto, las refinadoras (sobre todo las no integradas o productoras) compran el petróleo por debajo de la paridad de importación. La diferencia del saldo que está a favor de los productores locales de petróleo se difiere. Mediante este mecanismo, los productores de Vaca Muerta recuperan ese saldo más adelante.

Los riesgos del amortiguador

El “amortiguador” de precios de la compañía con mayoría accionaria se implementó pensando en un conflicto corto. La extensión de la guerra en Medio Oriente y los precios altos durante un tiempo prolongado se convirtieron en una amenaza concreta para su funcionamiento.

El “buffer” se pudo llevar adelante por la estabilidad en el tipo de cambio que, además del precio del petróleo, es el otro factor determinante para que las petroleras establezcan los precios en sus pizarras. Un movimiento en el precio del dólar es una amenaza directa en la política de contención del precio de los combustibles.

El 23 de octubre el precio del barril de petróleo Brent trepó a los 116 dólares, pero a partir de ese pico fue cayendo en pocos días hasta ubicarse en 95 dólares, como cotiza en la actualidad. Es uno de los precios más bajos de los últimos dos meses.

En el sector afirman que la brecha entre precios locales y los internacionales sigue abierta. La incertidumbre es por cuánto tiempo seguirá el mercado así.