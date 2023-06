Informe oficial: las inversiones en exploración minera se duplicaron en los últimos años

Según un informe difundido por la Secretaría de Minería, el presupuesto en inversiones exploratorias se duplicó en los últimos años. El año pasado se destinaron presupuestos por un total de 386 millones, tanto para iniciativas en etapa inicial como avanzada.

Las inversiones en exploración minera en la Argentina totalizaron los 386 millones de dólares durante 2022, quedando detrás de Chile y Perú. De este total, el 62,2% fue aportado por empresas pequeñas –junior en la jerga del sector-, mientras que el 34,8% estuvo a cargo de compañías grandes. En el país hay en total 92 proyectos en etapa de exploración, ya sea en etapa inicial o avanzada. Los proyectos exploratorios de litio y oro representaron casi el 30% cada uno, mientras que las exploraciones de plata sumaron el 20% y las de cobre un 14%. Estos datos se corresponden a un informe de la consultora S&P Capital, que analizó los presupuestos de inversiones presentados ante la Secretaría de Minería.

Con este nivel de inversiones, la Argentina ocupó el tercer lugar dentro de Latinoamérica. En el caso de Chile, la inversión computada fue de 713,2 millones de dólares y en Perú, 533 millones. El informe también abordó los presupuestos en el resto del mundo. El ranking general fue liderado por Canadá con el 20,6% del total presupuestado por las empresas mineras, seguido por Australia (17,8%) y Estados Unidos (12,3%).

De acuerdo a los últimos datos consolidados, que corresponden a los presupuestos para 2022, las inversiones exploratorias dentro del país la tuvieron a Salta en el primer lugar, con el 32,8% de los recursos erogados. Después estuvo San Juan con el 25,5%, seguido por Santa Cruz (24,4%), Catamarca (10,5%), Jujuy (5,4%), Río Negro (1%) y La Rioja y Mendoza.

Por último, el informe difundido por la Secretaría de Minería destacó que desde 2015 hasta la actualidad las inversiones totales en etapa de exploración se incrementaron un 95%.

Exportaciones

El potencial de petróleo y gas de Vaca Muerta más los proyectos de litio en el Noroeste del país podrían cambiar el perfil exportador de la Argentina para 2030. Según información oficial y de la consultora Economía y Energía, al finalizar la década el país podría exportar shale oil por US$ 25.500 millones anuales. A esto se suman las exportaciones de GNL del proyecto de licuefacción de gas que planea construir YPF y Petronas, que sumarían US$ 20.000 millones por año. Además, el litio aportaría alrededor de US$ 8.700 millones a partir de once proyectos.

El “oro blanco” aumentó exponencialmente el precio porque es una materia prima fundamental para las baterías en la industria de los vehículos eléctricos. La Argentina, que hoy es cuarto productor mundial, tiene sólo dos proyectos en producción: Salar de Olaroz, de la empresa Sales de Jujuy, y Salar del Hombre Muerto, de la empresa Livent, en Catamarca. Entre ambos producen un promedio de 33.000 toneladas anuales. En 2022, el país exportó principalmente a China, Japón y Corea del Sur y, en menor medida, Bélgica y Estados Unidos por US$ 696 millones.

El año pasado, se registró un incremento de las exportaciones mineras del 19 por ciento interanual, al cerrar en los 3857 millones de dólares. Según datos del Ministerio de Economía, desde el 2020 se profundizaron los proyectos de inversión en este sector, situación que habría permitido la suba de las exportaciones