INFINIA TURBOCLEAN obtuvo la certificación internacional TOP TIER™+, orientada a evaluar combustibles para motores modernos con turbo e inyección directa.

YPF alcanzó un nuevo hito para su línea premium de combustibles: INFINIA TURBOCLEAN obtuvo la certificación internacional TOP TIER™+, un estándar que incorpora nuevas exigencias destinadas especialmente a las motorizaciones modernas con turbo e inyección directa.

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El reconocimiento representa una evolución respecto de la certificación TOP TIER™ que la compañía había conseguido en 2019, cuando se convirtió en pionera en Sudamérica en alcanzar ese estándar para sus naftas.

Ahora, la nueva homologación incorpora evaluaciones adicionales vinculadas con las tecnologías utilizadas por los motores de última generación.

Qué es la certificación TOP TIER™+ que obtuvo YPF

Para conseguir la certificación internacional, INFINIA TURBOCLEAN completó y superó una serie de nuevas pruebas relacionadas con aspectos centrales del funcionamiento de los motores modernos.

Entre ellas se encuentran el control de depósitos en inyectores de inyección directa, la calidad de la combustión y la protección frente a eventos de preignición en motores turbo.

Las evaluaciones buscan comprobar el comportamiento del combustible en factores que inciden directamente sobre la eficiencia y la durabilidad de las nuevas tecnologías automotrices.

TOP TIER™+ representa la evolución más reciente del programa creado por fabricantes como General Motors, BMW, Toyota y Honda para identificar combustibles capaces de alcanzar un desempeño superior en materia de limpieza y protección del motor.

Más limpieza, autonomía y potencia

La tecnología de INFINIA TURBOCLEAN está desarrollada alrededor de tres atributos principales: mayor limpieza, autonomía y potencia.

Su formulación y sus aditivos de última generación buscan favorecer una combustión más eficiente y una mayor limpieza del sistema de inyección, además de contribuir al cuidado de los diferentes componentes del vehículo.

De esta manera, el combustible ayuda a mantener el rendimiento del motor y preservar su potencia, particularmente frente a las mayores exigencias que presentan los vehículos de nueva generación.

Por qué es importante la limpieza en los motores modernos

La evolución de los motores permitió mejorar la eficiencia y las prestaciones, pero también incorporó sistemas cada vez más sofisticados.

La inyección directa y la utilización de turbocompresores son dos de las tecnologías contempladas específicamente dentro de las nuevas pruebas exigidas por TOP TIER™+.

Uno de los puntos evaluados es el control de los depósitos en los inyectores de inyección directa, debido a su relación con la calidad de la combustión y el funcionamiento eficiente del motor.

También se analiza la protección frente a fenómenos de preignición en motores turbo, otro de los aspectos relevantes para preservar el funcionamiento de estas motorizaciones.

De TOP TIER™ a TOP TIER™+

El nuevo reconocimiento continúa un proceso iniciado por YPF varios años atrás.

En 2019, la compañía se convirtió en pionera en Sudamérica al conseguir la certificación TOP TIER™ para sus naftas. Con INFINIA TURBOCLEAN, ahora alcanzó TOP TIER™+, un estándar más exigente y orientado especialmente a los motores modernos.

La certificación respalda así la evolución tecnológica de la nafta premium de YPF y su desarrollo para responder a las nuevas exigencias de la industria automotriz.