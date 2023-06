Flavia Royón sobre el gasoducto Néstor Kirchner: "Es un hito histórico"

De importar a exportar por casi US$ 20.000 millones por año y autoabastecimiento, posicionamiento en la región como polo energético. Este martes empieza el proceso de llenado. La secretaria de Energía dialogó con El Destape.

Este martes comenzará el proceso de llenado del gasoducto Presidente Néstor Kirchner y el 9 de julio se realizará la inauguración oficial del primer tramo del ducto que transportará el gas producido en Vaca Muerta. Para el Gobierno se trata de una de las obras de infraestructura más importantes de la historia. El país pasará de importar energía a exportar por casi US$ 20.000 millones por año, lo cual puede cambiar de forma determinante la situación macroeconómica. La secretaria de Energía, Flavia Royón, dialogó con El Destape y destacó la gestión del ministro de Economía, Sergio Massa, para impulsar el lanzamiento del gasoducto como elemento transformador de la política energética.

Royón celebró el inicio del proceso para la puesta en funcionamiento del gasoducto y subrayó que "es una obra que nadie apostaba que se podía hacer en menos de 24 meses y se hizo en 10". Y soslayó: "Massa estuvo encima día a día para que esté listo en tiempo récord, es es un hito histórico".

"Nuestra balanza energética va a pasar de ser negativa este año a estar en equilibrio y de ahí empezará a ser positiva hasta en 2030, cuando proyectamos ingresos por US$ 18.000 millones. El sector energético se va a consolidar como el segundo generador de divisas después del agro", aseguró Royon. La obra también significará "un ahorro fiscal para el Estado" y "energía más barata" para los usuarios y las industrias.

Según su mirada, el gasoducto "coloca a la Argentina en otra liga" porque "los niveles de productividad de Vaca Muerta se encuentran a la altura de los grandes jugadores mundiales y se puede pensar en grande". Royón sostuvo que "no hay tantos países que tengan toda la potencialidad energética que tiene Argentina" y subrayó que la obra puede ayudar sustancialmente a "resolver los problemas macroeconómicos".

- Argentina sufre la falta de dólares y negocia esta carencia con el FMI. Más allá de la meta del autoabastecimiento, ¿Es una forma de solucionar la restricción externa?

- La balanza energética el año pasado fue negativa en US$ 5.000 millones. Las nuevas obras nos permitirán exportar gas primero a los países vecinos y después al mundo. Nuestra balanza energética va a pasar de ser negativa a ser positiva en un proceso gradual hasta 2030, en que proyectamos un ingreso de US$ 18.000 millones. El FMI lo sabe y lo entiende, y hasta de hecho han solicitado datos de proyección sobre la curva de evolución de Vaca Muerta.

- ¿Cómo pude traducirse la magnitud de la obra en la vida cotidiana?

- Los costos energéticos serán cada vez más competitivos y nos dará orden fiscal. Con una matriz energética más competitiva, el Estado puede destinar menos recursos a sostener subsidios y estabilizar la macroeconomía. El primer tramo del gasoducto nos encamina al autoabastecimiento, que fue nuestro primer objetivo.

- ¿Cuándo arranca el segundo tramo que se dirige al Norte y cómo se va a financiar?

- Somos muy ambiciosos con este proyecto y en las próximas semanas vamos a abrir la licitación. Respecto a la financiación, no descartamos financiar con recursos propios los US$ 174 millones remanentes de los US$ 540 millones que aportará el Banco de Desarrollo de América Latina (ex CAF). Cuando esté todo completo vamos a estar habilitados para comenzar a exportar un volumen considerable de gas tanto a Chile como también a Brasil y Uruguay

Pampa Energía se quedó con la licitación del mantenimiento del caño

Techint -con su empresa constructora- y el grupo Pampa Energía –con SACDE- llevaron adelante las obras de construcción y montaje. Las obras entre Tratayén (Neuquén) y Salliqueló (Buenos Aires) se dividieron en tres tramos (renglones 1, 2 y 3) y a los que se sumaron la conexión Mercedes-Cardales (renglón 4) y una nueva planta compresora en la localidad bonaerense de Mercedes (renglón 5). Techint y SACDE fueron adjudicadas para los renglones 1, 2 y 4; mientras que las empresas BTU y Esuco se quedaron con las obras de los renglones 3 y 5, respectivamente.

Según pudo confirmar El Destape, Enarsa le adjudicó a Transportadora Gas del Sur (TGS) el servicio de operación y mantenimiento del Gasoducto Néstor Kirchner. La firma manejada por Pampa Energía confiaba en imponerse por operar una planta aledaña a Tratayén, punto de inicio del gasoducto en Neuquén, y también al sur de la provincia de Buenos Aires, en las proximidades de Salliqueló, punto de llegada del caño. En detalle, se trata de un contrato por cinco años y el valor de la licitación se estimó en $ 4.000 millones.

La gran inauguración del primer tramo de la obra será finalmente en la fecha patria del domingo 9 de julio. Sergio Massa será obviamente de la partida y en su entorno no descartan que en esa fecha pueda compartir el acto con la vicepresidenta Cristina Kirchner y el presidente Alberto Fernández. Una parte de la obra estará operativa el martes de la semana que viene, tal como estaba previsto. Ese día se abrirá la válvula que permitirá el paso del gas por el tubo.