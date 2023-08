Ministro de Energía de Catamarca: el candidato opositor "Manzi fue parte del gobierno que dilapidó el proyecto minero más grande de la Argentina"

El Destape entrevistó a Marcelo Murua, ministro de Minería de Catamarca, sobre las declaraciones de Horacio Rodríguez Larreta sobre el litio. Analizó la actualidad de los proyectos y explicó el plan para pasar de exportar 20.000 a 120.000 toneladas anuales.

Catamarca produce litio hace 27 años. Tiene a uno de los tres desarrollos en producción del país y exporta casi 20.000 toneladas (tn) de carbonato, pero se prepara para exportar 120.000 tn por año. La provincia concentra buena parte de los principales proyectos en exploración de la Argentina. La disparada de la demanda por el furor de los vehículos eléctricos a nivel mundial provocó récord de precios y exportaciones que abrió una oportunidad única para el norte argentino.

El Destape entrevistó a Marcelo Murua, ministro de Minería de Catamarca, sobre la potencialidad que tiene el litio a futuro. Advirtió que hay una ventana de tiempo de 15 o 20 años para que el país aproveche y que “los proyectos en exploración que no den inicio en tres o cuatro años podrían llegar tarde para insertarse en la demanda mundial de la electromovilidad”.

Además, le respondió a Horacio Rodríguez Larreta, que en una reciente visita a la provincia había dicho que “los beneficios del litio no llegan a la gente”. El ministro aseguró que “cuando la oposición gobernó Catamarca tenía la mitad de las regalías que hoy y benefició solo al gobierno nacional de ese entonces y no a la provincia”. Murua indicó que “estamos lejos de fabricar baterías de litio porque no hay demanda local” y añadió que “la ley más importante para avanzar en la industrialización es la de la electromovilidad porque genera demanda, pero hoy se tiene en agenda solo el proyecto de ley de industrialización”.

- Horacio Rodríguez Larreta dijo recientemente en Catamarca que "los beneficios del litio no se reflejan en el bienestar de la gente". También Rubén Manzi, candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, sostuvo que “Catamarca tiene mucha riqueza minera, pero 44% de pobres”. ¿Qué pensás al respecto?

- Tanto Manzi como Larreta forman parte de un espacio político que gobernó Catamarca durante 20 años y en ese período tuvieron el mejor proyecto minero del país que fue La Alumbrera y lo dilapidaron. Tenían regalías de 3% en boca de mina, no como tenemos nosotros ahora que son el doble. Tampoco tenía requisito de empleo catamarqueño, con lo cual, la consecuencia fue que más del 80% del empleo de Bajo la Alumbrera no fuera de Catamarca. Además, los ingresos provinciales de Alumbrera se distribuían de modo coparticipable en los municipios. Hoy van a un fideicomiso que se aplica en la zona minera para que cambie la situación real de la gente que vive cerca de los proyectos. Es decir, con mucho menos aportes de los que daba Bajo la Alumbrera cuando gobernaron ellos, el impacto de la minería que generamos en la actualidad es muy superior. No estamos para recibir consejos de gente que cuando gobernó perjudicó a la minería de la provincia. Manzi fue parte del gobierno que dilapidó el proyecto minero más grande de la Argentina hasta el momento.

- ¿En qué momento está la provincia en cuanto a los proyectos de litio?

- Tenemos un proyecto de litio que está en producción hace 27 años. Lo que es nuevo en este sector es la demanda que hay a nivel global. El proyecto es Fénix y es de la compañía Livent (Estados Unidos). Después hay tres proyectos más en exploración avanzada o construcción, que están operados por Posco (Corea del Sur), Allkem (Australia) y Zijin (China). Este último proyecto se llama Tres Quebradas y empezó la exploración en 2016 y ahora en seis meses comenzará la producción. Entre estos, más la ampliación que está haciendo Livent, calculamos que en cinco años podríamos multiplicar por seis la producción actual y saltar a 120.000 toneladas de carbonato de litio por año. De todos modos, el litio está lejos de ser el oro blanco, porque un proyecto de cobre o de oro es diez veces más en implicancia en inversión, exportación, empleo. Lo que tiene el litio hoy es el precio.

- ¿Qué oportunidad le aporta el litio a la provincia?

- La ventana del litio va a ser importante, pero se habla que será temporal. Podrían ser de 15 o 20 años. Esto quiere decir que los proyectos que no den inicio en tres o cuatro años podrían llegar tarde para insertarse en la demanda mundial de la electromovilidad, que es la gran demandante de litio. Por eso creemos que vamos a estar en algunos años muy bien en cuanto a la producción y demanda global.

- Se habla mucho de la oportunidad que tiene la Argentina para industrializar el litio. ¿Qué pensás al respecto?

- Cuando hablamos de industrializar el litio lo podemos ver aguas abajo y aguas arriba.

- ¿Qué significa?

- Hay una discusión que tiene que ver con una parte de la industrialización, que es el valor agregado del producto extraído. Es decir, aguas abajo es lo que se conoce como hacer baterías. Pero yo creo que estamos lejos porque se necesitan componentes que no hay en el país. Y lleva desarrollo de tecnología que no tenemos, salvo lo que está haciendo Y-TEC. Para hacer baterías tenemos que importar el 80% de los elementos. Otro punto central es que la batería producida en la Argentina podría tener dificultades con la demanda, porque no sería sencillo venderlas para el mercado local ni para la región porque no hay electromovilidad todavía. Hay que darle incentivos a la demanda local para que la electromovilidad se desarrolle. Si no hay demanda, vamos a importar el 80% para después intentar exportar baterías a Europa o Asia. La ley más importante para avanzar en la industrialización del litio es la de la electromovilidad, pero hoy está en agenda la ley de industrialización, que no va a usarla nadie si no fomentamos la demanda. Nadie va a poner una fábrica de baterías sin que exista demanda.

- ¿Y los proyectos de Y-TEC?

- Nosotros sí apoyamos mucho lo que hace Y-TEC con litio de Catamarca con proyectos de baterías porque es una cuestión de soberanía tecnológica. Hay demanda en el Estado que necesita de estos proyectos, como son los radares, defensa, el transporte o poblaciones aisladas y la producción tiene esa demanda. Ahora, junto a Y-TEC, estamos buscando aliados privados para avanzar en generar material activo (LFP), que se usa en el cátodo de la batería porque la integración total casi la tenemos a nivel regional, que lleva litio y fosfato de hierro, que importamos de Brasil.

- ¿Y qué sería industrializar el litio aguas arriba?

- Es todo el proceso minero que ocurre antes de la extracción del mineral. Se importan muchos equipamientos y químicos porque no hay producción en el país. Más allá de que el gobierno nacional apoyó a la minería, los industriales que pueden producir insumos todavía no lo hacen. La metalmecánica tecnológicamente podría hacer maquinaria para la minería, que es más simple que la que hace para el campo, pero no lo hace. Australia es el primer exportador de litio del mundo, envía su producción sin valor agregado a China. Pero en la minera de ese país no hay un solo tornillo que no sea australiano. Es más marketinero hablar de fábricas de baterías. Pero de esto nadie habla y esta industrialización genera más empleo que las baterías.

- ¿Y el proyecto de ley que reserva un cupo de la producción para el mercado local?

- No mira esta parte, me parece que nos equivocamos de camino.

- ¿Qué queda de la explotación del litio en la provincia de Catamarca?

- La minería con la inversión extranjera directa es superavitaria. Cada diez dólares que entran, ocho quedan en el país. De esos ocho siempre se mira lo que queda de regalías, pero no se pone el foco en lo que deja en empleo y desarrollo de insumos. Nosotros tenemos un esquema de regalías que es superadora de la Ley de Inversiones Mineras, que plantea el 3% en boca de mina y en Catamarca tenemos un 3,5% de la facturación, que termina siendo el doble de lo que es boca de mina. También hay impuestos a nivel nacional. Además, tenemos exigencias de creación del 70% de empleo y proveedores catamarqueños. Las inversiones mineras quedan mucho en la economía provincial.