Vaca Muerta entre records de producción y los vaivenes económicos

Vaca Muerta, la joya petrolera y gasífera de Neuquén, viene incrementando los volúmenes de producción de manera sostenida y bate récords prácticamente todos los meses. Según datos oficiales recién conocidos, la producción no convencional de Vaca Muerta representó en agosto el 65% del petróleo y el 67% del gas producido en el país. Un dato relevante, ya que en agosto el volumen total producido fue de 816.079 barriles diarios de petróleo (bdp), el más alto desde enero de 1999, según informó la Secretaría de Energía. Por Vaca Muerta, el superávit energético en el primer semestre fue de US$ 3.761 millones, el más alto de los últimos 35 años. Sin embargo, hay una amenaza externa y otra interna que la industria petrolera tendrá que superar en Vaca Muerta o -al menos- intentar esquivar para evitar un freno en el desarrollo.

En el plano internacional, se espera una caída en el precio del barril de petróleo para los próximos 12 meses. En las últimas semanas del barril Brent (cotiza en Londres y es referencia para el marcado argentino) cayó de 70 a 65 dólares. Pero la Administración de Información de Energía (AIE) de Estados Unidos estimó que a mediados de 2026 podría bajar a los 50 dólares. Si bien es un valor por arriba del límite de rentabilidad que tienen en la actualidad los pozos de la cuenca Neuquina, la caída del precio podría impactar en el nivel de inversiones que harían las petroleras durante 2026.

En el plano local, Vaca Muerta no escapa a los vaivenes económicos del país y se le presentan al menos dos desafíos por delante. Por un lado, debe superar la crisis cambiaria (16% de suba del dólar mayorista entre el 3 de julio y el 3 de octubre) por falta de divisas, ya que los movimientos en el dólar genera incertidumbre ya que es un sector con costos y referencia de precios en la moneda estadounidense.

Por otro lado, la industria de oil & gas tendrá que intentar que la caída de la economía real del país no impacte en Vaca Muerta, sobre todo en el entramado de empresas proveedoras de servicios y pymes industriales que están creciendo –no sin problemas- alrededor de la actividad de las petroleras.

Caída en fracturas

Según el último informe de la consultora NCS Multistage, dirigida por Luciano Fucello, las etapas de fractura (que sirven para determinar el nivel de actividad en los pozos de Vaca Muerta y, en consecuencia, permite ver los niveles futuro de producción) de toda la industria en septiembre fueron 1.831.

Si bien en el acumulado de los primeros nueves meses del año suman 18.263 fracturas, superior a las 17,814 de 2024, si se acerca el zoom en la evolución de este año se observa una caída mensual de 18,1% en septiembre en comparación con agosto. Es decir, el nivel de actividad de Vaca Muerta es superior al del año pasado, pero podría tener dificultades en el segundo semestre de 2025.

Las compañías que más etapas de fractura realizaron en septiembre fueron YPF (1147), Pluspetrol (280), Vista Energy (150), Phoenix Global Resources (96), Pampa Energía (93), Shell (47) y Pan American Energy -PAE- (18).

Producción

Lo cierto es que en agosto la producción de petróleo en la Argentina creció 1,3% respecto de los volúmenes alcanzados en julio, según el último informe del Instituto Argentino de Petróleo y Gas (IAPG). Las operadoras llegaron a los 816.079 barriles (bdp) y, de ese total, Vaca Muerta produjo 530.014 bpd.

Es decir, dos de cada tres barriles en la Argentina ya son producidos en los campos de Vaca Muerta, dejando atrás a los históricos reservorios convencionales (campos maduros) de Chubut y Santa Cruz, entre otras provincias con menor peso productivo.

Según el informe del IAPG, las principales productoras de crudo del país son YPF (45%), PAE (13%), Vista (8%), Pluspetrol (6%), Shell (4%), Tecpetrol (3%), Chevron (2%), CGC (2%) y Pampa Energía (2%), entre otras compañías.

En gas natural, la producción en agosto no marcó un récord, aunque depende de factores estacionales hasta que se abran las exportaciones en grandes volúmenes a Brasil vía gasoductos y la Argentina comience a exportar Gas Natural Licuado (GNL) por barco a los mercados asiáticos y europeos.

En síntesis, la producción de gas en agosto alcanzó los 157.000 metros cúbicos diarios (MMm3/d), marcando una caída de 2,3% respecto a julio. El gas no convencionales de Vaca Muerta fue de 105.000 MMm3/d, marcando también una caída de 1.6 % respecto al mes anterior. El dato no significa un retroceso preocupante, ya que en enero la producción de gas fue de 138.523 MMm3/d, bastante inferior al último registro.

Las principales productoras de gas natural en la Argentina son la francesa Total (23%), YPF (22%), Tecpetrol (15%), PAE (11%), Pampa Energía (10%) y Pluspetrol (8%), entre otras compañías.