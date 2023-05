Terminó la construcción del proyecto de litio Cauchari-Olaroz en Jujuy

La producción comercial podría comenzar a fin de año o principios de 2024. Sería el tercer proyecto de litio en producción comercial del país.

El proyecto de litio Cauchari-Olaroz, ubicado en la provincia de Jujuy, finalizó la etapa de construcción y Minera Exar comenzará a realizar las primeras producciones de prueba en junio. Este desarrollo está a cargo de la compañía canadiense Lithium Americas, que es el operador con el 47,75% de la participación en Exar, mientras que la china Ganfeng cuenta con el mismo porcentaje y la provincial Jemse tiene el 8,5%.

“Una vez completados todos los sistemas clave para la producción del primer litio, el equipo de puesta en marcha de la compañía comenzó las pruebas de producción de los sistemas de purificación y carbonatación”, indicó Lithium Americas en un comunicado donde informó los resultados de sus activos en el primer trimestre del año.

Según indicó Lithium Americas, la producción comercial de Cauchari-Olaroz comenzará fines de 2023 o principios de 2024. El proyecto irá escalando la producción hasta alcanzar las 40.000 toneladas (tn) anuales de carbonato de litio grado batería durante el primer trimestre del año que viene. En números redondos, es una cantidad similar a la que en la actualidad produce y exporta en total la Argentina. La compañía planea una segunda etapa donde se amplíe la producción con 20.000 tn anuales más de carbonato de litio.

Si no se suma otro antes, será el tercer proyecto de litio en producción en el país después de Sales de Jujuy (a cargo de la australiana Allkem) y Fénix (a cargo de la estadounidense Livent – FMC, ubicado en Catamarca).

“Se espera que el equipo de procesamiento de purificación adicional necesario para lograr carbonato de litio con calidad de batería se complete en el segundo semestre de 2023, luego del inicio de la producción precomercial”, destacó la minera canadiense.

El informe de los resultados al 31 de marzo destacó también que Lithium Americas “invirtió US$ 834 millones de los US$ 979 millones de gasto total de capital esperado” y que “la compañía espera que su requerimiento de financiamiento restante sea inferior a US$ 50 millones para costos de capital, impuestos al valor agregado y capital de trabajo para alcanzar un flujo de efectivo positivo”.

Cambio de nombre

La compañía Lithium Americas acaba de separar esta semana su unidad de negocios en dos empresas públicas independientes para sus activos en la Argentina y América del Norte. Por un lado, creó Lithium Argentina para las operaciones en el país. Por el otro, Lithium Americas operará Thacker Pass, el proyecto de litio que desarrolla en Estados Unidos.

Esto se debe a que el gobierno de Canadá ordenó en noviembre pasado a tres empresas chinas que retiren su participación en tres mineras canadienses que producen minerales críticos (litio) en ese país, bajo el argumento de que es un tema de seguridad nacional. Es decir, sólo empresas canadienses pueden extraer litio en ese país.

Activos en la Argentina

Además de operar el proyecto Cauchari-Olaroz en Jujuy, Lithium America cuenta con el 100% del proyecto de litio Pastos Grandes, ubicado en la provincia de Salta. La compañía informó que continúa avanzando en el plan de desarrollo y tomará una decisión de construcción en el cuarto trimestre de 2023.

El pasado 20 de abril, la empresa canadiense compró la minera Arena Minerals (también de Canadá) y ahora es dueña del 65% del proyecto de litio Sal de la Puna, adyacente a Pastos Grandes, también en Salta.