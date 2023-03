Reunión de los CEOs de YPF y Equinor en Estados Unidos para avanzar en la exploración offshore en el Mar Argentino

Ambas compañías tienen bloques en conjunto para realizar la exploración en búsqueda de hidrocarburos en aguas profundas. Los estudios sísmicos podrían comenzar en septiembre u octubre. YPF y Equinor también podrían iniciar en noviembre la perforación exploratoria del Pozo Argerich, que tendría la capacidad de producir 200.000 barriles diarios de petróleo, un 40% de lo que hoy produce todo el país.

El CEO de YPF, Pablo González, y el de la petrolera noruega estatal Equinor, Anders Opedal, se reunieron en privado en Houston (Estados Unidos). El tema central de la reunión fue cómo avanzar en los proyectos offshore que ambas compañías comparten para explorar hidrocarburos el Mar Argentino. El encuentro se dio en el marco del CeraWeek, la principal conferencia de energía del mundo, donde se reúnen una vez por año los altos directivos de las principales compañías petroleras.

Fue la primera vez que ambos mantienen un encuentro en privado. Además del CEO, estuvieron presenten en el encuentro otros ejecutivos de Equinor Jannicke Nilsson, vicepresidenta Ejecutiva de Sustentabilidad, y Philippe Mathieu, vicepresidente de Producción y Exploración Internacional.

Según fuentes con conocimiento del offshore en el país, los proyectos CAN 100 (Cuenca Argentina Norte, que comparten YPF, Equinor y Shell), CAN 114 (YPF y Equinor) y CAN 108 (Equinor) podrían comenzar con los estudios sísmicos en septiembre u octubre. Estaba previsto que comiencen hace varios meses atrás, pero durante el verano de 2022 distintas organizaciones ambientalistas judicializaron la exploración en aguas profundas en el país y los proyectos se detuvieron.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Las medidas cautelares presentadas en la Justicia marplatense fueron sobre los bloques CAN 108 (YPF y Equinor) y CAN 114 (Equinor). La situación parecía despejarse para las petroleras. Incluso ya habían contratado al buque BGP Prospector para que realice los estudios sísmicos, un barrido sonoro que ayuda a detectar hidrocarburos. Pero, a fines de noviembre, otra acción judicial presentada por organizaciones ambientalista generó que el barco no llegue al país.

Los bloques que las petroleras quieren explorar están ubicados entre 300 y 450 kilómetros de la costa bonaerense. Luego de las idas y vueltas, la Justicia de Mar del Plata rechazó a fines de febrero los argumentos ambientalistas y, de esa forma, quedó habilitada la exploración costas afuera. Volver a traer a estos buques al país no es sencillo porque operan con contratos a mediano y largo plazo, por tal motivo, los cálculos que hacen YPF y Equinor son para comenzar la sísmica en -al menos- seis meses.

Otro proyecto que comparten ambas compañías es el CAN 100, donde también participa Shell. En este bloque está el Pozo Argerich que, por el momento, no tuvo retrasos puntuales en la justicia. Por esto, las mismas fuentes señalaron que la perforación del pozo exploratorio Argerich podría iniciarse recién en noviembre. Este proyecto, ubicado a 307 km de las costas bonaerenses en aguas con profundidades que van de los 1.000 a más de 3.500 metros, tendría la capacidad de producir 200.000 barriles diarios de petróleo, un 40% de lo que hoy produce todo el país.

El 20 de octubre se realizó la audiencia publica sobre el impacto ecológico y en diciembre la cartera de Ambiente y Desarrollo Sostenible habilitó la perforación del Pozo Argerich, que tendría una extensión de poco más de 4.000 metros y un costo de alrededor de US$ 100 millones.

Prórroga

Este martes salió publicado en el Boletín Oficial la resolución 123 de la Secretaría de Energía donde se le otorga la segunda prórroga del permiso de exploración de hidrocarburos a las empresas YPF y Equinor en CAN 102, ubicado al norte del Mar Argentino. La extensión del permiso es hasta mayo de 2025. Se trata de la segunda prórroga (la primera vence este año) porque, además de las medidas judiciales, los proyectos offshore en el país se retrasaron por el Covid-19, ya que los estudios sísmicos requieren de personal y equipamiento traído del exterior.

Las empresas que fueron adjudicadas de áreas de exploración offshore en el Concurso Público Internacional Costas Afuera N° 1, lanzado en 2018, pidieron prórroga por las medidas de aislamiento preventivo para combatir la expansión de la pandemia. En ese concurso se adjudicaron 18 áreas costa afuera a compañías como YPF, Tecpetrol (Techint), ExxonMobil, Total, Shell, Wintershall, Equinor (ex Statoil), Qatar Petroleum, Pluspetrol, British Petroleum, Mitsui, ENI y Tullow. Entre todas reúnen compromisos de inversión por US$ 724 millones.