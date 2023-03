Pymes de biodiesel advierten una posible parálisis de producción y se enfrentan a las cerealeras

La Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles piden que se bajen los precios del aceite de soja, que representa el 8% de sus costos.

Las pymes productoras de biodiesel, que en la Argentina se mezcla con el gasoil, reclaman que las grandes cerealeras bajen el precio del aceite de soja, que representa el 8% de sus costos. La implementación del dólar soja 1 y 2 generó que se aceleren las liquidaciones del campo, pero en productos derivados de la oleaginosa el impacto fue negativo, ya que aumentaron los insumos como el aceite de soja.

La Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB) advirtió al Ministerio de Economía que conduce Sergio Massa sobre la posible parálisis de producción de las plantas de biodiesel por la suba del precio del aceite de soja. Reclaman que las cerealeras bajen el precio de los insumos. La entidad sostuvo que “peligran miles de puestos de trabajo” y que la industria del biodiesel “está en crisis”. El aceite de soja que las grandes cerealeras como Cofco, Cargill, AGD, Vicentin, Bunge, Molinos, entre otras, les venden a las pymes de biodiesel representa el 85% de sus costos de producción.

La CEPREB emitió un comunicado para pedirle a Massa que interceda para que “las aceiteras cumplan con la ley y vendan el insumo a un precio no inflado artificialmente, cercano a los US$ 890 por tonelada”. Fuentes del sector de biocombustibles indicaron a El Destape que en la actualidad las cerealeras venden el aceite de soja a casi US$ 1.100 en el mercado interno, cuando lo exportan a US$ 880 la tonelada. Convencer a las aceiteras para que bajen el precio es una tarea difícil para ministro. La suba de los últimos meses del precio del aceite de la oleaginosa tiene que ver con el impacto que provocó el dólar soja 1 y 2, que incentivó las liquidaciones del campo, pero, al mismo tiempo, provocó efectos negativos por la suba de los costos en sectores derivados de la soja como el biodiesel.

Además, la CEPREB le solicitó a Sergio Massa “que otorgue un aumento para el precio de comercialización del biodiesel del 15% para el mes de abril a fin de recuperar lo perdido frente a la inflación y la devaluación de los meses anteriores”. Las pymes de biodiesel argumentan que la suba del precio regulado está por detrás de la inflación. Esta demanda tampoco es sencilla de resolver para el titular del Palacio de Hacienda ya que un incremento en los biocombustibles podría impactar en el precio final del gasoil y las naftas en las estaciones de servicio, un efecto que desde Economía se quiere evitar por el impacto en la inflación.

Biodiesel

Por la Ley 27.640, el biodiesel se mezcla con el gasoil entes de venderse en el mercado interno. La Secretaría de Energía, que es la autoridad de aplicación de la norma, estimó el corte en un 5%, pero puede bajarlo al 3% o subirlo hasta 7,5%, según los vaivenes del sector de combustibles. Por ejemplo, el año pasado subió el porcentaje de mezcla al máximo para contrarrestar el faltante de gasoil que se registró en varias provincias del país.

Esta norma reemplazó a la Ley 26.093 del año 2006, que estuvo en vigencia hasta agosto de 2021. La primera ley fue impulsada por el entonces presidente Néstor Kirchner para fomentar el surgimiento de las plantas productoras de biocombustibles. Además de biodiesel, la Argentina produce bioetanol de caña y maíz, que se mezcla con las naftas antes de venderse en los surtidores.