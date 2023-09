Por Vaca Muerta, creció 7% la producción interanual de petróleo en julio

El petróleo de Vaca Muerta casi representa la mitad de la producción del país. En gas, ya significa el 60%. YPF es el gran jugador de la cuenca neuquina. Qué otras compañías impulsan la producción.

La producción de petróleo en el país creció en julio un 7% respecto el mismo mes de 2022 impulsada por la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta. En julio, la Argentina tuvo una producción de 626.000 barriles diarios de petróleo (bdp) y el crecimiento estuvo apalancado por el incremento interanual del 21% del no convencional de Vaca Muerta. Los datos surgen del informe mensual de la consultora Aleph Energy al que accedió El Destape.

El shale oil (petróleo no convencional) de Vaca Muerta ya representa un 47% de la producción total del país. Esto se debe al salto productivo en la cuenca neuquina de los últimos años y al declive de las cuencas maduras convencionales como la del Golfo San Jorge (Chubut y Santa Cruz), que decrece a un ratio de 2% anual. En julio la producción convencional fue de 330.000 bdp. Sin embargo, se observa una caída de 0,6% en la producción de crudo de julio respecto a la de junio.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Flavia Royón señaló: “Esta producción también nos ha permitido exportar más volumen, alcanzando los 118.000 barriles por día (bdp). Esto lo hemos logrado a través de una serie de medidas fundamentales desde lo normativo y para otorgar previsibilidad al sector respecto de las oportunidades para la evacuación de crudo de la cuenca Neuquina”. La funcionaria lo afirmó en la Expo Argentina Oil & Gas 2023, el evento del sector más importante del país que se realizó esta semana en La Rural.

Por compañías

YPF se destaca en la producción de petróleo no convencional de Vaca Muerta con más de 300.000 bdp, casi la mitad de la producción del mes. El no convencional de la compañía con mayoría accionaria estatal es mayor a la producción convencional. “YPF, como operador, mantiene su liderazgo de producción de petróleo no convencional, concentrando el 58% de la misma con 173.000 bdp, un 21% por encima de los valores del año pasado”, remarcó el informe de Aleph Energy. Luego sigue Pan American Energy (PAE) con 100.000 bdp, pero con un fuerte peso todavía del crudo convencional de la cuenca del Golfo de San Jorge.

“Cerro Dragón (PAE) es la concesión con mayor producción, manteniendo su aporte del 21% del crudo convencional total con una producción estable a lo largo de los años. Junto con (el campo) Manantiales Behr (YPF), también en la Cuenca del Golfo San Jorge, aportan el 28% del crudo convencional del país”, afirma la consultora energética dirigida por Daniel Dreizzen. YPF es el productor de crudo convencional más importante con el 41% y PAE está en segundo lugar con el 25%.

Continúan en la lista de productoras de crudo: Vista Energy, Shell, Pluspetrol, Capex/Capsa, CGC, Tecpetrol, Phoenix, Petrolera Aconcagua Energy, PCR. En menor dimensión, Exxon, Total Austral, Chevron, Petróleos Sudamericanos, Enap Sipetrol, Oilstone, President Petroleum.

Producción de gas

Según datos de Aleph Energy, en julio la producción de gas natural total del país fue de 138 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/d), al igual que en junio de 2023. En comparación interanual, la producción de shale gas creció 18%. Un dato a tener en cuenta es que en julio todavía no estaba operativo el primer tramo del Gasoducto Néstor Kirchner (GNK), que finalizó su llenado en agosto, permitiendo transportar más de 11 MMm3/d.

“En julio, la cuenca neuquina se mantuvo al límite de su capacidad de evacuación, con una producción de 97 MMm3/d, que representó el 70% de la producción total del país, manteniendo el mismo valor en comparación con el mismo mes del año anterior”, relevó Aleph Energy.

Vaca Muerta está mostrando mes a mes su impacto en la producción de hidrocarburos del país. En julio, la producción de gas no convencional de esta formación representó más del 60% del total producido en la Argentina al alcanzar los 65 MMm3/d. YPF y Tecpetrol (grupo Techint) son los dos grandes jugadores en la producción de gas de Vaca Muerta.

YPF fue la compañía que encabezó el ranking productivo de gas natural (convencional y no convencional juntos) de julio con más de 35 MMm3/d. Luego sigue Total Austral con 30 MMm3/d y Tecpetrol con poco más de 20 MMm3/d. Le siguen PAE, que se acerca a 20 MMm3/d y Pampa Energía, que supera un poco los 10 MMm3/d. Además, figuran Pluspetrol, CGC, Enap Sipetrol, Capsa/Capex, Vista, Oilstone, PCR, Aconcagua Energy, Exxon, Shell, Roch, entre otras.