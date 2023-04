Luego de cerrar el caso Maxus y evitar un pago millonario, la acción de YPF sube 10% en Wall Street

YPF y Respol acordaron pagar sólo el 2% de una demanda millonaria en Estados Unidos por un litigio por contaminación de un río en ese país por parte de la empresa Maxus. La gestión privatizada de YPF por parte de la española Repsol, a cargo de José Estensoro, compró en 1995 la petrolera Maxus, pero no reparó en que la empresa estadounidense tenía una demanda millonaria de varios años atrás.

Las acciones de YPF en la Bolsa de Valores de Nueva York subieron este lunes un 10% en la apertura de la rueda luego de conocerse el acuerdo que la compañía controlada por el Estado realizó sobre el caso Maxus y que difundió el viernes pasado a última hora. La cotización en Nueva York del ADR (las acciones de compañías argentinas que cotizan en Wall Street) de YPF se mantuvo al alza durante todo el día por el impacto positivo del acuerdo, que le permite a la compañía con mayoría accionaria estatal abonar junto a Repsol la suma de US$ 575 millones (US$ 287,5 millones cada una) y evita que tengan que pagar US$ 14.000 millones.

Se trata del acuerdo sobre un litigio ambiental en Estados Unidos impulsado por el estado de Nueva Jersey a la petrolera estadounidense Maxus antes que YPF la comprara en 1995. El impacto del acuerdo generó que la acción de YPF llegue este lunes a los 12,3 dólares. De este modo, desde abril del año pasado, cuando cotizaba 5 dólares, la acción de la compañía registró una suba de 140% en doce meses.

La suba de YPF generó también una tendencia alcista en otras acciones energéticas de empresas argentinas como ocurrió con los ADR´s de Transportadora Gas del Sur (TGS), que subió en Nueva York un 4,8%; la compañía que preside Marcelo Mindlin, Pampa Energía, que aumentó 2,5%; y Central Puerto, la principal generadora de energía de la Argentina, que aumentó 3,2%.

Acuerdo

El viernes pasado se conoció que YPF y Repsol llegaron a un acuerdo en el litigio ambiental que mantenían con el estado de Nueva Jersey para pagar sólo el 2% del juicio millonario. En los hechos, luego de 20 años las petroleras pudieron cerrar definitivamente la demanda interpuesta ante el Tribunal de Quiebras del Distrito de Delaware realizada por el Fideicomiso de Liquidación Maxus, que se creó para llevar adelante la demanda ambiental.

El pasado 6 de abril, YPF y Repsol firmaron el acuerdo conciliatorio “en el que se establece la liberación y absolución total de todos los reclamos a cambio del pago de un importe conciliatorio, sujeto a la satisfacción o dispensa de ciertas condiciones, incluyendo aprobaciones judiciales y otros eventos procesales”, informó YPF en una nota enviada a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Demanda

YPF bajo la gestión de Repsol adquirió en 1995 la petrolera estadounidense Maxus para desembarcar en Estados Unidos. En esta adquisición terminó comprándose un problema ya que una subsidiaria de esta empresa tenía una demanda millonaria por por contaminación ambiental en el río Passaic. La gestión de YPF de entonces no reparó en el litigio millonario, un proceso que estuvo abierto en ese país hasta el viernes pasado.

Pablo González, presidente de YPF en la actualidad, explicó que la demanda "era por un río en Estados Unidos y ya llevaba 20 años, venía como consecuencia de la adquisición de esa petrolera que se llama Maxus, que está en quiebra, por parte de José Estensoro en 1995", en referencia al entonces presidente de Repsol-YPF.

Estensoro compra Maxus “por US$ 850 millones con activos en Indonesia, en Ecuador y en diferentes lugares del mundo y tenía dentro de esa compañía una empresa química (Chemical), que venía contaminando el río Passaic en Nueva Jersey", detalló González en una entrevista en AM 750. También señaló que "le estaban cobrando a los argentinos esa decisión de Estensoro, que no le trajo ningún beneficio a YPF” y añadió que "si perdía ese juicio eran US$ 14.000 millones".

"El año pasado, en junio, hubo una sentencia que limita esa responsabilidad y dice que cada empresa que contaminó pague lo que le corresponde. Ahí se limitó bastante la responsabilidad de YPF y a partir de ahí empezamos a negociar con un mediador, intervino la agencia ambiental americana que depende del Congreso y la semana pasada lo pudimos resolver", resaltó el Pablo González. A raíz de esa resolución, Argentina tiene que pagar solamente 2% de la demanda original, dijo el ejecutivo y afirmó que "YPF el año pasado ganó US$ 2.200 millones" por lo que, "puede pagar esto, tiene recursos propios para pagarlo".