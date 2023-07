La noruega Equinor comenzará la perforación de un pozo offshore a fin de año

Las actividades de perforación las deberá hacer entre diciembre y junio de 2024.

La empresa estatal noruega Equinor podrá iniciar la perforación exploratoria del pozo exploratorio del proyecto Argerich, un desarrollo offshore ubicado a 315 kilómetros de la costa de la provincia de Buenos Aires. La Secretaría de Cambio Climático autorizó a realizar la perforación entre diciembre y junio de 2024. Se trata de un nuevo plazo, ya que estaba autorizado y se había aprobado el estudio de impacto ambiental, pero para realizar las actividades para primavera. El operador del proyecto es Equinor, pero también participan como socios YPF y Shell.

La medida se publicó este martes en el Boletín Oficial a través de la resolución 17/2023 de la cartera a cargo de Cecilia Nicolini. Se trata de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental para la perforación en aguas ultra profundas en el bloque 100 de la Cuenca Argentina Norte (CAN 100) entre el 15 de diciembre de 2023 y el 15 de junio de 2024. Equinor hará el pozo exploratorio a 1.527 metros de profundidad del lecho marino. El buque que hará los trabajos de perforación es el Valaris DS 17, que en estos momentos está en Río de Janeiro, Brasil.

Proyecto Argerich

El desarrollo offshore en la Argentina genera fuertes expectativas en el sector. Según estudios preliminares hechos por YPF, podría existir un yacimiento con capacidad de producción de 200.000 barriles de petróleo por día, es decir, un 40% de lo que hoy produce la Argentina.

En el sector preocupó el desempeño de proyectos como el pozo Argerich luego de la judicialización por parte de grupos ambientalistas a la exploración offshore que se desató sobre todo en el verano de 2022 con los bloques CAN 100, 108 y 114. En octubre del año pasado se realizó la audiencia pública convocada por el Ministerio de Ambiente para la perforación del pozo exploratorio del proyecto Argerich. El 6 de diciembre, la cartera ambiental dictó la resolución 19 aprobando el estudio de impacto ambiental del pozo exploratorio.

Offshore argentino

Si bien la Argentina no tiene un amplio desarrollo offshore como otros países, casi el 20% del gas que se consume en la Argentina viene de la producción offshore frente a las costas de Tierra del Fuego. Esta producción de gas offshore comenzó en 1989. En los últimos 20 años no llega ni a una decena la cantidad de pozos offshore que se perforaron. Pero el potencial en hidrocarburos en el Mar Argentino podría ser enorme. Incluso en el sector evalúan que en el offshore podría haber una cantidad de barriles de petróleo de la misma escala que Vaca Muerta.

La actividad costas afuera se vio impulsada en los últimos tiempos por al lanzamiento en 2018 de la licitación llamada Concurso Público Internacional Costa Afuera N°1 - Ronda 1 (el proyecto Argerich en el bloque CAN 100 no fue adjudicado en esta licitación). Luego, en 2019, se realizaron 18 adjudicaciones de áreas a 13 empresas petroleras como YPF, Qatar Petroleum, Equinor (ex Statoil), ExxonMobil, Total, Shell, Pluspetrol, Tecpetrol, Wintershall, British Petroleum, Mitsui, ENI y Tullow. Según las adjudicaciones, entre todas las compañías comprometieron una inversión total de 724 millones de dólares para explorar el Mar Argentino.

La exploración y los estudios sísmicos de las áreas licitadas se realizarán en tres cuencas:

Cuenca Malvinas Oeste (MLO), que está entre Tierra del Fuego y las Islas Malvinas con una profundidad que va de 100 a 600 metros.

Cuenca Austral (CA), ubicada frente a Tierra del Fuego y Santa Cruz con una profundidad de 100 metros.

Cuenca Argentina Norte (CAN), frente a las provincias de Buenos Aires y Río Negro y con una profundidad que va desde los 200 a los 4.000 metros.