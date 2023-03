Exploración offshore: el Gobierno prorrogó permisos hasta 2025

Las concesiones habían sido aprobadas en mayo de 2019 por el gobierno anterior y formaron parte del otorgamiento de permisos de exploración para la búsqueda de petróleo y gas en 18 áreas costa afuera.

A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, la Secretaría de Energía prorrogó hasta 2025 la autorización a las empresas YPF y Equinor para explorar en busca de hidrocarburos en un bloque de 8.965 kilómetros cuadrados ubicado al norte de la Cuenca Argentina Norte, en la frontera marítima entre Argentina y Uruguay. Las concesiones habían sido aprobadas en mayo de 2019 por el gobierno anterior y formaron parte del otorgamiento de permisos de exploración para la búsqueda de petróleo y gas en 18 áreas costa afuera.

En total, se trata de 13 empresas, incluidas YPF, Equinor, Eni, Qatar Petroleum, Exxon, Shell, British Petroleum y TotalEnergies, que participaron en la licitación y prometieron una inversión combinada de $ 724 millones. Debido a la emergencia sanitaria provocada por la pandemia, las empresas titulares de los derechos sobre estas áreas solicitaron que se suspendiera el plazo del período inicial de investigación exploratoria de sus respectivos permisos.

Las empresas argumentaron que la exploración en estas áreas costeras “se realiza principalmente a través de la adquisición sísmica para conocer el potencial de los recursos hidrocarburferos que se disponen en un lugar determinado, lo cual conlleva la contratación de barcos especialmente diseñados para realizarla, cuya disponibilidad depende. Tanto YPF como Equinor pidieron la primera prórroga de la primera fase exploratoria de un año, que les fue otorgada en mayo del año anterior y vence en 2023.

Luego, la resolución señala que YPF, en el curso de sus obligaciones contractuales, solicitó una nueva prórroga del primer plazo exploratorio por un año, extendiéndolo hasta 2025. Energía verificó la exactitud del plan de trabajo, la diligencia de ambas empresas para cumplir con sus compromisos de inversión y las actividades a realizar durante el período de prórroga con base en la “documentación presentada por la empresa y a tenor de los informes emitidos por las áreas con competencia técnica” según el documento.

El área en disputa, conocida como CAN 102, se ubica a unos 300 kilómetros de la costa y tiene aguas que van desde los 1.200 hasta los 4.000 metros de profundidad. YPF, operadora del área y socia de la petrolera noruega Equinor, se comprometió a invertir US$ 23 millones en el proyecto y ya dio a conocer su estudio de impacto ambiental.

Junto a este bloque, ambas empresas se vinculan en otras tres áreas (CAN 100, CAN 108 y CAN 114) de la Cuenca Argentina Norte, que se ubican entre los kilómetros 307 y 443 de la costa de la ciudad de Mar del Plata.