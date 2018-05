Energía y tarifas: las distribuidoras de gas esconden su festín

En el plenario de la Cámara Alta por el proyecto de ley en revisión que declara la emergencia tarifaria en los servicios públicos, expusieron las licenciatarias de la distribución del gas representadas por su cámara, la Asociación de Distribuidores de Gas de la República Argentina (ADIGAS). La titular de la misma, María Tettamanti, expuso en el plenario. Algunas de sus frases que consideramos importante examinar.

Ganancias garantizadas, cargo fijo y otras omisiones

ADIGAS: "El componente de transporte y distribución [de la tarifa] no se ajustó, es decir, quedó congelado desde el mes de julio de 1999 hasta el mes de abril del 2014… Partimos de valores que no se ajustaban desde 1999… [Ahora] el ENARGAS estableció para las transportistas y las distribuidoras cuales son los ingresos necesarios para cubrir sus costos de operación y para hacer inversiones que son obligatorias… con una rentabilidad justa y razonable… ".

La titular de ADIGAS omitió poner en números la rentabilidad y ganancias de las distribuidoras. ¿Por qué no lo hizo? Porque no podría justificarlos. Tampoco mencionó los costos, sobre todo en un contexto donde la demanda cae o está estancada. En cuanto a las ganancias, le recordamos algunos datos: seis de las nueve distribuidoras que operan en el país registraron una ganancia total entre enero y septiembre de 2017 de 3.425 millones de pesos. Esto es, 380,5 millones por mes o 12,6 millones por día. El porcentaje promedio de mejora en sus estados contables fue del 258%. ¿Tiene Tettamanti las ganancias para el ejercicio 2017 completo? ¿Y los dividendos repartidos entre accionistas y directores de las empresas?

Otro tema que olvida mencionar, es el cargo fijo que cobran las distribuidoras y que disparó un 600%. Este "cargo" se cobra siempre, haya o no haya consumido el usuario, con lo cual es rentabilidad "garantizada". El entrecomillado va porque la licenciada se quejó de que las distribuidoras no tienen rentabilidad garantizada.

El cuento del derrame y las ganancias de 2015 vs 2017

Dijo Tettamanti: "Estas inversiones a valores de hoy en el quinquenio suman 55.000 millones de pesos… son para garantizar el servicio de los usuarios que hoy tienen gas (confiabilidad y seguridad). Pero principalmente en términos cuantitativos esto tiende a llevar gas a millones de usuarios en la Argentina que hoy no cuentan con gas natural. Tenemos 8 millones de usuarios residenciales que son los clientes de las distribuidoras, pero hay 5 millones de hogares que hoy no tienen. Este plan apunta a que en los próximos 5 años haya 1 millón de hogares a los que les llegue el gas natural. Para eso es necesario realizar cuantiosas inversiones… Entonces, el hecho de aprobar esta ley… es hacer que las distribuidoras y las transportistas no tengamos los ingresos suficientes para hacer estas inversiones. Implica dejar a esos millones de hogares argentinos que hoy no tienen gas, sujetos a que sigan teniendo que comprar garrafas… ".

Otra vez el cuento del derrame. Específicamente sobre las inversiones pautadas en el marco de las nuevas RTI, en nuestro informe del 16/12/2017 detallábamos que "las inversiones comprometidas ante el ENARGAS caen respecto del ejercicio anterior o son prorrogadas en sus fechas de vencimiento originales. Mientras tanto, la incorporación de nuevos usuarios es restringida o se mantiene prácticamente estancada, con volúmenes de gas entregado también a la baja".

Pero hay algo aún más interesante que omitió. Tettamanti es Directora General de Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi Gas del Sur. En sus "Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015", leemos en la página 74 que (subrayado es nuestro) "La Sociedad registró ganancias netas de $ 90,8 millones aproximadamente durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015". Asimismo, se lee también que "Durante el ejercicio se incorporaron 23.864 nuevos clientes , llegando al total de 1.331.808 clientes al 31 de diciembre de 2015. El incremento de clientes fue del 1,8%, neto... En referencia a la demanda de gas natural, se puede mencionar que el consumo residencial tuvo un aumento del 3,2% respecto al consumo registrado el año anterior".

Es decir, en 2015, la empresa tuvo una ganancia de 91 millones de pesos; la demanda residencial bajo su área de concesión se expandió 3,2%, incorporándose 23.864 nuevos clientes (netos). Y todo, en ausencia de tarifazo.

En 2017, la empresa registró una ganancia de 825 millones de pesos; la demanda se redujo 11%, y la incorporación neta de nuevos clientes fue de 14.454. ¿Dónde van a parar las ganancias y las inversiones supuestamente realizadas que a un año pleno de tarifazo tenemos estos resultados?

¿Menor producción de gas en los "últimos años"?

Para terminar, citamos una de sus últimas frases: "Cuando hablamos de tarifas hablamos de un componente que es el primero en la cadena de esta industria que es la producción de gas natural. Si las empresas distribuidoras no tienen los ingresos suficientes para solventar sus costos, lo que va a terminar pasando es lo que ya ocurrió en el pasado y es que lo que terminan haciendo es financiándose con las productoras de gas… [Es decir], terminan no pagando el gas. Esto en los últimos años ocurrió. Y a lo que lleva es a que los productores de gas no hagan las inversiones que tienen que hacer para desarrollar los yacimientos en la Patagonia, como en Neuquén y en la Cuenca Norte , y tener más gas natural producido en el país que es a lo que se quiere llegar…".

En primer lugar, olvida mencionar que en 2015 las distribuidoras (a excepción de Gas Cuyana y Gas del Centro, por haber pagado dividendos) recibieron del Estado nacional 2.500 millones de pesos precisamente para hacer frente a dichas deudas con las productoras. Como Directora General de Camuzzi, debería recordarlo. Por ejemplo, según se lee del informe "Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015" de la propia Camuzzi Gas Pampeana, esta empresa recibió en este concepto "la suma de $ 181.890.000 correspondiente a las cuotas 4, 5, 6 y 7 del cronograma indicado en la Resolución SE N° 263/15, correspondientes a los meses de junio, julio, agosto y septiembre". Las cuotas pendientes terminaron de cancelarse en 2016. (2)

En segundo lugar, sus afirmaciones sobre lo acontecido en los "últimos años" con la producción de gas carece de todo sustento. Las estadísticas publicadas por el Ministerio de Energía desmienten lo expresado por Tettamanti. En el primer gráfico, se ilustra la producción combinada de las tres primeras productoras, responsables de cerca del 70% de la producción nacional de gas natural (sin tarifazo y con tarifazo); en el segundo, la producción de la provincia del Neuquén, uno de los ejemplos provinciales dados por la presidenta de ADIGAS; en el tercero, la producción a nivel nacional:

Fuente: Elaboración OETEC en base a datos del Ministerio de Energía. La producción de YPF corregida por Aguada de la Arena y Río Neuquén. La producción de Total Austral corregida por Vega Pléyade.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Energía, Tablas Dinámicas.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Energía, Tablas Dinámicas.

