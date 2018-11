Encuestas: Cristina le gana a Macri y Vidal en balotaje y hasta Cambiemos lo reconoce

En una reunión reservada, un dirigente del oficialismo reconoció que los números que manejan tienen a CFK unos puntos arriba y no descartó una crisis.

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

En un encuentro reservado con periodistas y dirigentes políticos, una consultora mostró sus números para las elecciones 2019 y allí muestra a Cristina Kirchner al frente, por encima de Mauricio Macri e incluso de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.

Se trata de Opina Argentina, que tiene a la ex mandataria y hoy senadora nacional con un 34 por ciento de intención de voto, contra un 30 de Cambiemos. A la hora del balotaje, CFK se impondría por 44 a 39 ante Macri y por 44 a 42 ante la gobernadora.

Embed

Según informó el diario Clarín, Opina reveló sus números en una reunión con periodistas y dirigentes políticos, tanto del oficialismo como de la oposición. Y allí, el dirigente de Cambiemos dio por válidos esos números, de acuerdo a lo que les pasa el estratega electoral Jaime Durán Barba.

Inclusive, en la mesa se charló de tres escenarios económicos posibles, cada uno con un beneficiado en lo político. Si la economía repunta, el que saldría ganando sería Macri/Cambiemos, si la economía se mantiene chata pero no termina de explotar, creen que la beneficiada sería Cristina Kirchner; y si el país llega a entrar en una crisis profunda, quien podría repuntar sería el peronismo no kirchnerista, que tendría por el momento a Sergio Massa y a Juan Manuel Urtubey como postulantes. Desde Cambiemos no descartaron que pueda suceder este último escenario.