SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Ricardo Rouvier, titular de la consultora Rouvier&Asociados habló en Navarro 2019 por El Destape Radio sobre las mediciones de diferentes actores políticos de cara a las elecciones presidenciales de este año.

Respecto a la figura de Axel Kicillof evidencia un crecimiento en su imagen el territorio bonaerense “Nos sorprendió que tuviera un numero favorable en términos de intención de voto, al punto tal que estaba ubicado como el mejor pre candidato dentro de los que podría presentar Unidad Ciudadana, el numero sube en su imagen a medida del crecimiento de la ex Presidenta”.

Embed

Con respecto a la actual gobernadora de la provincia, María Eugenia Vidal, Rouvier señalo que al no desdoblarse las elecciones, esto la perjudicó notablemente: “Vidal si huebiese sido desdoblada la elección estaría en 41 o 42, al no ser desdoblada hay que bajarle 13 puntos” y aclaró que estos números se dan con un 25% de electorado indeciso.

Respecto a los candidatos de Alternativa Federal y su medición en el territorio bonaerense señaló que los que miden son Sergio Massa (9 al 10%) y Juan Manuel Urtubey (6%). En cuanto a Roberto Lavagna mide entre 9 y 10%. De este espacio el que más proyección tiene es Roberto Lavagna.

En cuanto al escenario nacional entre Cristina y Macri especificó: “Cristina esta por un 3% arriba de Macri” y especificó “La foto de hoy en primera vuelta, con un 25% de indecisos, CFK está en 32% y Mauricio Macri 29” y agregó “para nosotros como lectura, estamos en un empate”.

“Macri tiene un piso sólido, no con grandes mayorías o resultados abrumadores. Hay una gran porción que vota a Macri por estar en contra de la ex Presidenta. Si no es CFK, seria curioso porque en la primera vuelta, Cambiemos saca mayor diferencia vuelta y en la segunda pueden existir posibilidades de una derrota del oficialismo” especificó Rouvier.