El diputado nacional de ultraderecha Alfredo Olmedo, que lanzó su candidatura presidencial para el 2019, viajó a Brasil donde se reunió con el fascista Jair Bolsonaro, quien asumirá la jefatura de Estado del país vecino el próximo 1° de enero. Allí, mantuvieron reuniones de trabajo donde pusieron en común las principales ideas y proyectos de cada uno de los espacios.

El diputado advirtió a El Destapeque "no digo que Bolsonaro dijo que me va a hacer campaña, pero me puso a todo su equipo para trabajar durante tres días" y que "un Presidente que te tiene 15 minutos hablando a solas, lo dice todo".

Olmedo se reunió con el Presidente electo de Brasil en la inauguración de una escuela de Policía, en Río de Janeiro. Como balance de ese encuentro, aseguró: "Estuvimos hablando del tema de la familia como base de la sociedad, el orden y el respeto a Dios". Y siguió: "Él es cristiano igual que yo y entre cristianos nos entendemos".

En diálogo con este medio, Olmedo afirmó que Bolsonaro "tiene re claro" que la intención del argentino es convertirse en el próximo Presidente y "comparte todo lo que yo planteo, que es lo mismo que él plantea".

En este sentido, enumeró un proyecto de ley suyo para "que los presos trabajen, y es lo mismo que él plantea ahora; planteé la pena de muerte para el que viole a un chiquito y él está por ver de discutir este tema; que hay que abatir al delincuente y estuve cuatro horas en la Policía donde me mostraron cómo entrenan a los francotiradores".

El diputado aseguró que no fue a Brasil "a sacarme la foto, vine a trabajar, tengo vínculos con el equipo de él" y "soy el único de derecha en la Argentina" porque "soy el único que plantea las cosas" que Bolsonaro plantea.

