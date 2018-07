En un municipio de la Provincia, la UCR amenaza: "Si esto no se esclarece rompemos el bloque"

La Unión Cívica Radical (UCR) salió a despegarse del PRO y repudió la maniobra que “afecta el buen nombre y honor de sus afiliados involucrados”.

En Punta Indio, la única lista que compitió en 2015 por el espacio Cambiemos figura en su totalidad como aportante, según un relevamiento del sitio Diagonales. La boleta la encabezó el actual director de RENAPER, Juan D’Amico, quien habría realizado un supuesto aporte de $ 50.000 para la campaña general de 2015. Y con aportes de $ 38.000 figuran los actuales concejales Pablo Laiolo y Carlos Monzón, quienes negaron haber aportado.

“No hubo ningún aporte de nosotros. Cuando vimos estas sumas de dinero que había nos cayó muy mal a todos nosotros. Esperamos que se esclarezca por qué utilizaron nuestros nombres, esto es un pueblo chico, todos se conocen y a la gente hay que darle respuestas”, afirmó Laiolo.

El concejal radical afirmó además que ante el escándalo no obtuvieron ningún tipo de respuesta de Cambiemos, ni del radicalismo. “Silencio de radio. Nadie te dice nada. De Provincia no se comunicó nadie. Si esto no se esclarece automáticamente rompemos el bloque. Esto es mi posición personal, no sé qué harán mis compañeros, pero reclamamos justicia y que esto se aclare. Esto nos ensucia”, explotó.

El Comité de la UCR en Punta Indio publicó un comunicado en su cuenta de Facebook en el que se despega de los "aportes truchos" y exigió "al Comité de la Provincia de Buenos Aires que arbitre las medidas correspondientes a su jurisdicción, ya que este atropello vulnera la credibilidad que la Unión Cívica Radical debe sostener en todos sus estamentos, desde su propia estructura orgánica".