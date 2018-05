En un audio privado, Rial estalló contra su hija y fue lapidario con la provincia de Córdoba

La hija de Jorge Rial cumplió con sus amenazas y publicó un audio incendiario en el que se lo nota al conductor enojado por la relación que mantiene con un joven cordobés. Según la revista Pronto, Morena habría usado unos ahorros para pagar la fianza del padre que se encuentra preso por "asociación ilícita".

En el mensaje, el periodista cargó con dureza y hasta un tono explosivo para con la provincia de Córdoba, de donde es oriundo el novio de Morena, Facundo Ambrosini: “¿Vos te pensás que ese pibe está con vos porque quiere? ¿De verdad lo pensás? Yo no puedo creer que me digas eso. Me cagaste todas las parejas que pudiste. No estudiás, no hiciste un carajo. Vas a esa provincia de mierda (sic) con esa gente de mierda, todos ladrones, delincuentes, negros (sic)”, dijo Rial.

ESCUCHÁ EL INCENDIARIO AUDIO

Embed La hija re @rialjorge expuso un audio de su padre donde la que la critica por su novio: "No estudiaste, no hiciste un carajo, vas a esa provincia de mierda (Córdoba), todos ladrones, delincuentes, negros" pic.twitter.com/PGbdOpSyHq — El Destape (@eldestapeweb) 24 de mayo de 2018

En su acto de emoción violenta, el conductor le dejó en claro que el mensaje sería grabador para probar que ella lo filtraría para traicionarlo: “Y te lo estoy grabando para que después uses esto. Porque lo vas a hacer porque sé que me vas a traicionar. Vos por guita sí lo vas a hacer”.

“Voy para allá ya, voy a cagar a trompadas a tu novio. No, no lo voy a cagar a trompadas yo, no me voy a ensuciar con ese muchacho. La concha de su madre a todos, harto me tienen”, remarcó.