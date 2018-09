En su fugaz paso por el Central, Caputo perdió U$S 14.000 millones de reservas

El ex titular del BCRA dilapidó el préstamo del Fondo Monetario, además de que no supo controlar la bomba de la deuda ni la inflación.

Luis Caputo dilapidó U$S 14.000 millones de reservas en su fugaz paso por el Banco Central, la totalidad del dinero transferido por el Fondo Monetario Internacional. Además, no supo controlar la bomba de endeudamiento que había iniciado su predecesor, ni contener la inflación.

El ahora ex funcionario reemplazó a Federico Sturzenegger por pedido del FMI en el primer acuerdo por U$S 50.000 millones, anunciado el 7 de junio pasado. El organismo multilateral deseaba un economista con línea directa con el negociador de Argentina, Nicolás Dujovne, quien fue recompensado con más responsabilidades, al hacerse cargo del Ministerio de Hacienda y del de Finanzas.

Por esto Caputo entró en funciones el 15 de junio, con una caja de U$S 48.468 millones. Sin embargo, el primer desembolso de U$S 15.000 millones, impactó en las arcas del Central el 22 de junio, cuando el activo de la entidad se incrementó a U$S 63.274 millones. Contrario a su destino mentado, estos fondos financiaron la fuga de capitales, una constante en el gobierno de Mauricio Macri.

Ya el 18 de julio, poco menos de un mes después, las reservas rompieron el primer piso de los U$S 60.000 millones y cerraron en U$S 59.921 millones. Entre fines de agosto e inicios de septiembre, la mesa de dinero del BCRA conducida por el vice, Gustavo Cañonero, habilitó que el dólar escale hasta los $ 40 en los bancos comerciales. El 30 de agosto y el 4 de septiembre, la autoridad monetaria decidió mantener el tipo de cambio al intervenir el mercado con U$S 408 millones y U$S 480 millones, respectivamente.

Estas acciones mantuvieron una calma cambiaria que no duró. En los últimos días de Caputo, debió volver a vender reservas. El piso de los U$S 50.000 lo rompió la semana pasada, el 17 de septiembre, en medio de nuevas presiones de la demanda de divisas.

En sus tres meses en la cabeza del Central, Caputo desangró por U$S 13.729 millones los activos internacionales, considerando todos los ingresos y salidas de billetes a excepción de la transferencia del FMI. El lunes pasado, las reservas cerraron en U$S 49.535 millones.

