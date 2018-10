Es por no haber hecho lugar al pedido de detención del sindicalista Pablo Moyano. Aseguró que el magistrado "no es imparcial".

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El fiscal Sebastián Scalera confirmó que pedirá "el apartamiento del juez" Luis Carzoglio, porque "no es imparcial" en la causa en la que se investiga al sindicalista Pablo Moyanopor presuntos vínculos con la barra brava de Independiente.

"La Fiscalía va a recusar al juez porque es evidente que ha tenido contacto con medios desde que se pidió la detención de Moyano y por su conferencia de prensa, de la que surgen elementos suficientes para recusarlo, porque es evidente su pérdida de imparcialidad", afirmó Scalera.

"Es difícil encontrar una prueba directa en la que aparezca Pablo Moyano vendiendo entradas"

En declaraciones al diario La Nación, el fiscal insistió en que Moyano "tiene que estar preso, es el jefe de una asociación ilícita".

Embed

"El pedido de detención se basa en una prueba indiciaria. Es difícil encontrar una prueba directa en la que aparezca Pablo Moyano vendiendo entradas a la vuelta del club, como quiere el juez. Hay que valorar la prueba de manera armónica y en contexto", agregó.

Para Scalera, existen "motivos sobrados para apelar" la decisión del juez Carzoglio que rechazó el pedido de detención de Moyano.

LEE MÁS

Embed Carrió reconoció que se reunió con el juez que tiene una causa contra Moyano.https://t.co/ghOfOiP11R — El Destape (@eldestapeweb) 17 de octubre de 2018

"El juez valora la prueba de manera individual y no en conjunto, como indica la buena práctica, y así descarta indicio por indicio de manera aislada y no mira todo. Además no valoró pruebas que debió haber valorado, como mensajes de WhatsApp entre Roberto Petrov y Moyano en que se evidencia la ascendencia de este último sobre Petrov", remarcó.