En privado, la CGT ya planea otro paro general antes de fin de año

La CGThará otro paro antes de fin de año, envalentonado por la contundencia de la medida de fuerza de ayer.

"La central obrera se mostró satisfecha ayer por la gestión del cuarto paro contra Mauricio Macri, segundo en un trimestre, que resultó contundente por la adhesión de los gremios del transporte público", reveló el diario Ámbito Financiero.

Y agrega: "Planifican una nueva medida antes de fin de año". Así habrá otro paro en el último trimestre del 2018.

"No lo dijeron en público pero en reserva ya planifican una nueva acción contra el Presupuesto que pautó el oficialismo", cuenta el matutino económico.

A esa conclusión arribaron ayer los miembros del triunvirato de conducción junto con la "mesa chica" de dirigentes que analizó durante la mañana el impacto de la medida.

El triunviro Juan Carlos Schmid afirmó ayer: "si no hay plan 'B' no habrá tregua con el movimiento obrero", dijo durante la conferencia. Su colega Héctor Daer añadió que el paro tuvo "alto acatamiento" y destacó la participación de "todos los trabajadores y sectores de la sociedad" más allá de contar o no con un sindicato.