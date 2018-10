En medio de un escándalo familiar, Zulemita Menem habló de la absolución de su padre

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Envuelta en una polémica familiar, Zulemita Menem celebró la absolución de su padre en el marco de la causa de venta ilegal de armas. "Todo pasa….y esto también pasó. Te amo viejito", escribió la hija del ex Presidente en su cuenta de Twitter.

Los Menem fueron protagonistas de un escándalo familiar en los últimos meses. Máximo, el hijo que Carlos Saul tiene con Cecilia Bolocco, apuntó contra su hermana, Zulemita, a quien acusó de ser la responsable del distanciamiento con su padre.

"No les debería estar contando esto, pero no hay otra forma de que la gente se entere de lo que está pasando. Mi papá vive en Argentina y es muy difícil comunicarme con él. Zulema Menem es la única forma de que yo pueda hablar con él y ella me bloqueó de todos los medios", publicó en mayo Máximo Menem en redes sociales.

El senador argentino salió al cruce, defendió a Zulema y apuntó contra su ex pareja, la modelo chilena, "por no traer a mi hijo hace dos años"-