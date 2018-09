En medio de las negociaciones, Macri podría reunirse con Lagarde

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El presidente Mauricio Macri podría encontrarse con Christine Lagarde, la titular del Fondo Monetario Internacional, el lunes en Nueva York. Sin embargo, aún no hay precisiones sobre cuándo el organismo internacional podría definir la situación argentina y el adelanto de los fondos.

Macri participará de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde podría encontrarse con Lagarde. Si bien no fue pautada una reunión, Gerry Rice, vocero principal del FMI, aseguró que el cruce podría ocurrir.

"No descarto que se reúnan, quizá no formalmente, pero no sería una sorpresa por más que no está previsto", señaló a Infobae el vocero del FMI.

Pese a la ansiedad del gobierno argentino y las expectativas por una resolución hacia fin de mes, Rice no confirmó cuándo el FMI decidirá sobre el adelanto de los fondos al país. "No hay un calendario para cuándo será tratado por el board", djio.