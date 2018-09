En medio de la crisis, habló la esposa de Marcos Peña

En medio de una fuerte crisis económica y política que obligó al Gobierno a profundizar las medidas de ajuste y eliminar la mitad de los ministerios, Luciana Mantero, esposa de Marcos Peña, reflexionó sobre la situación del Gobierno y aseguró que "no hay esfuerzo sin error ni fallo".

Con un fragmento de The Man in the Arena, nombre con el que se conoce el discurso que Theodore Roosevelt dio en La Sorbona en París, en Francia, en 1910, la esposa del Jefe de Gabinete aseguró que "no es el crítico quien cuenta; ni aquél que señala cómo el hombre fuerte se tambalea", en referencia a quienes cuestionaron el futuro del Gobierno y la continuidad de su marido en el Ejecutivo.

Mantero aseguró que, contrariamente, "el reconocimiento pertenece al hombre que está en la arena, con el rostro desfigurado por el polvo y el sudor y la sangre; quien se esfuerza valientemente; quien yerra, quien da un traspié tras otro, pues no hay esfuerzo sin error ni fallo; pero quien realmente se empeña en lograr su cometido".

Finalmente, la esposa de Peña afirmó que quien lo intenta, "en el mejor de los casos encuentra, al final, el triunfo inherente al logro grandioso" pero "si fracasa, al menos fracasa atreviéndose en grande".

La continuidad de Marcos Peña en el cargo había sido cuestionada durante el fin de semana, sin embargo esta mañana fue ratificado en su cargo tras los anuncios de cambio de Gabinete.