En medio de la corrida cambiaria, el Gobierno se endeuda en U$S 255 millones

El Ministerio de Hacienda oficializó la emisión de una Letra del Tesoro por más de 255 millones de dólares, a través de una resolución publicada hoy en el Boletín Oficial. El miércoles el Banco Central despilfarró más de 1500 millones de dólares de las reservas del BCRA para intentar frenar la suba del dólar.

La medida se tomó "en el marco de la programación financiera para el presente ejercicio", según el texto oficial. "Disponer la emisión de una (1) Letra del Tesoro en Dólares Estadounidenses por un monto de hasta valor nominal original de 255.905.243 de dólares", detalló la resolución.

Esta Letra tiene como fecha de emisión el 14 de agosto último y de vencimiento, el 12 de noviembre próximo (90 días de plazo); la moneda de suscripción, dólares estadounidenses o pesos, al tipo de cambio de referencia de la comunicación "A" 3500 del Banco Central del tercer día hábil anterior al de la suscripción.

El miércoles, las reservas del Banco Central registraron una fuerte caída de US$ 1.617 millones y se ubicaron en US$ 54.641 millones. En lo que va de agosto, la entidad que conduce Luis Caputo perdió US$ 3.355 millones.