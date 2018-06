En medio del avance del aborto, creen que el papa Francisco no vendrá a la Argentina

El arzobispo electo de la Arquidiócesis de La Plata, Víctor Manuel Fernández, allegado al Papa Francisco, consideró que no cree que Jorge Bergoglio vuelva a la Argentina. Las declaraciones no llegaron en cualquier momento, sino en el medio del debate por la legalización del aborto, que ayer obtuvo media sanción en Diputados.

"No creo que venga. Creo que siente que aquí ya dio lo que podía dar y ahora tiene un mundo inmenso donde quiere dar una mano. Aunque no descarto que, si se da una oportunidad adecuada, haga una breve pasada por aquí", dijo en una entrevista de la revista La Tecla que difundió la agencia Aica.

Monseñor Fernández también expresó su preocupación por la situación social del país, consideró que antes de debatir el aborto "convenía resolver otras urgencias". Respecto de la actualidad del país, manifestó que "es dura y cuando las variables económicas cambian, eso se nota rápido el día veinte de cada mes".

El ex rector de la UCA consignó que de "no aparecer novedades importantes las perspectivas no se ven buenas y no es fácil aceptar que se siga menoscabando la calidad de vida".

Cree que el gobierno de Mauricio Macri "ha puesto en orden algunas cosas y ha permitido la participación en política de otros sectores que pueden aportar lo suyo. Pero no veo con claridad cuáles son las políticas productivas, los caminos de innovación en la economía real".

Con respecto a la despenalización del aborto, se pronunció por un debate "que no tiene que ser necesariamente legislativo. En este caso, antes que empezar a debatir el aborto convenía resolver otras urgencias. Por ejemplo, de las muertes maternas en la Argentina sólo el 17% son por aborto. La mayoría son por desnutrición, diabetes, polio, etc".