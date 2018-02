Tandil, la ciudad natal del presidente Mauricio Macri, produjo el salame más largo del mundo y las redes estallaron ante la noticia. Con 53,4 metros y pesó 160 kilos rompió un nuevo récord.

El salame se presentó este fin de semana en el Festival de la Sierra, tradicional fiesta que se celebra siempre en Tandil. La pieza superó la anterior marca lograda en 2017 en la ciudad de Oncativo, en la provincia argentina de Córdoba, que medía 45 metros.

Ante la noticia, los usuarios de Twitter llenaron la red social de chistes. "Mientras tanto en Tandil ciudad natal de Macri celebra su principal festival con la creación del salame récord del planeta...metafórico ¿no?"; "La ciudad natal de Macri hizo el Salame más grande del mundo... aunque usted no lo crea", fueron algunas de las frases que se pudieron leer.

"Tandil tiene el salame mas grande del mundo. Pensé que hablaban de Macri, pero no, era de un salame" o "en Tandil realizaron el salame más grande del mundo, no sean mal pensados, no hablaba de Macri, era un salame comestible", fueron algunos de los mensajes irónicos.

