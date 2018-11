Una altísima fuente parlamentaria sostuvo que sigue "atentamente" el caso revelado por El Destape, y agregó que los audios "no representan en lo más mínimo los valores del partido".

Las repercusiones por los audios donde el diputado PRO de Tierra del Fuego Gastón Roma confiesa que falsificó avales, facturas y que hasta les piden el "diezmo" (10% del salario) a los militantes a cambio de cargos públicos siguen dando que hablar. Ahora comenzaron a hacerse sentir puertas adentro del oficialismo, a tal punto que en el bloque oficialista empezaron a analizar el caso.

Según informaron desde el PRO a El Destape, el caso Roma no resultó ajeno de las discusiones internas y calificaron los audios del diputado como "bastante graves" en caso de confirmarse ante la Justicia.

En este sentido, una altísima fuente parlamentaria mostró preocupación por el contenido de los audios y el tenor de las confesiones de Roma. En diálogo con un militante político del PRO, el legislador confesó que había falsificado avales, facturas, arreglado con periodistas y hasta que dentro del partido cobraban una parte del salario a militantes a cambio de cargos públicos para solventar "gastos de campaña".

"Lo circunscribimos totalmente a Tierra del Fuego y a la campaña de Roma en particular, no creemos que todos hayan hecho lo mismo en todas las provincias", argumentaron ante la consulta de este medio.

"Hay que tratar que la Justicia avance primero, eventualmente si hay que tomar alguna medida en la Cámara lo vamos a hacer como lo hicimos con el tema del desafuero de Ayda Ayala", agregaron en referencia al tema y a sus consecuencias judiciales.

Además, desde el PRO intentaron ponerle paños fríos al tema y explicar que los métodos de Roma se limitan a un caso aislado, y no representan la forma de trabajar que tiene el partido: "Que quede claro que no tenemos conocimiento de esto en otras provincias, no son las formas en las que trabajamos los dirigentes que llegamos al poder", sostuvieron.