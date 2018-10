En el Día de la Lealtad, Pichetto le mandó un mensaje a Cristina

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

En el Día de la Lealtad, Miguel Ángel Pichetto no se olvidó de Cristina Kirchner y sin nombrarla le mandó un mensaje crítico.

"Para pensar en la unidad no hay que armar partidos por afuera, no hay que hacer construcciones que sean ajenas históricamente al peronismo, hay que trabajar adentro del partido, esto es una idea central", afirmó el senador en referencia al armado de Unidad Ciudadana por afuera del sello del PJ.

Lo dijo luego de participar en Tucumán del acto por el Día de la Lealtad junto al líder del Frente Renovador, Sergio Massa, quien también tiene un partido por fuera del Justicialismo.

"La idea es tener una identidad, una propuesta, un programa, tener un proceso de cambio en los dirigentes, en las figuras que van a representar al peronismo el año que viene en las elecciones", aseguró Pichetto. Y aclaró: "Siempre es bueno pensar en la unidad".

Ambos, Pichetto y Massa, en el acto donde ofició de anfitrión el gobernador de esa provincia Juan Manzur consideraron que "el concepto de unidad en el peronismo es vital", pero aclararon que "tiene que haber cambios de figuras".

Entre otras cosas, los dirigentes resaltaron que tiene que existir también "la responsabilidad de hacer una autocrítica" en el partido y "ver que rol tuvo cada uno" anteriormente.

Embed

"El concepto de unidad es muy valioso, pero tiene que haber cambios de figuras. Tiene que haber un programa que comprenda esta etapa que vive la Argentina. No basta con una marcha", señaló Pichetto al término del acto. Por su parte, Massa celebró el discurso que dio la diputada de su bloque Graciela Camaño, una de las oradoras de la jornada, al que calificó como "muy emotivo" y hecho "con el corazón"."Planteó que tenemos una responsabilidad y un compromiso con los argentinos que están en la pobreza, con un trabajo en negro o que ven desvanecer sus PyMEs", agregó. Además, el ex candidato presidencial criticó al Gobierno al opinar que "se olvida de que cuando la economía falla, cuando la gente no llega a fin de mes o no puede comparar, el país no anda".