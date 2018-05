En canal 13, Florencia Peña destrozó a Lanata: "Es misógino y nadie lo repudió"

La actriz Florencia Peña acusó al conductor del Grupo Clarín Jorge Lanata de "misógino" y cuestionó que nadie haya repudiado que al aire le haya dicho "rata". Además relató un encuentro personal que tuvo con el ex director de Página 12, donde el periodista huyó frente a las críticas.

"Se come los mocos cuando lo cruzo, ya lo cruce una vez y le dije ´qué te pasa´. Me ha dicho que tengo sobaco, que tengo bigotes, que soy una prostituta barata. Jamás le contesté nada, hasta que me lo encontré y lo encaré. Cuando le dije ´qué te pasa´, me respondió que era un chiste. Se re comió los mocos", manifestó Florencia Peña.

La actriz además recordó que no es la primera vez que Lanata maltrata a una mujer al aire. "Antes le dijo hombre a Florencia de la V y le dijo gordita del Galicia a Paola Barrientos en un Martín Fierro". Peña además cuestionó que ningún periodista salió a repudiar las declaraciones de Lanata.

En Radio Mitre, Lanata había atacado a Florencia Peña por criticar a Grupo Clarín y luego trabajar allí. Hasta deslizó que el multimedio debía no volver a contratarla. “Yo no tengo ningún respeto por Florencia Peña, es una rata. Yo no sé si ustedes estuvieron en los últimos años en el país, pero en los últimos 15 años escuché a Florencia Peña decir que el Grupo Clarín tenía las manos repletas de sangre, que había torturado para obtener Papel Prensa y después fue arrodillada sobre maíz a laburar en el Grupo Clarín“, arremetió el animador ultraoficialista.