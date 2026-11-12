Cocos levanta US$34 millones en una ronda liderada por Kaszek y supera los US$500 millones de valuación

Cocos, la compañía de tecnología financiera fundada por Nicolás Mindlin y Ariel Sbdar, anunció su primera ronda de inversión por US$34 millones, liderada por Kaszek, la principal firma de venture capital de Latinoamérica, con participación de Spice Expeditions. La operación se concretó a una valuación de US$508 millones y marca una nueva etapa en el crecimiento de la compañía, enfocada en el desarrollo de su banco de inversión digital, Cocos Bank, en Argentina y, sujeto a la aprobación del Banco Central de Brasil, la expansión de Warren en Brasil.

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La historia de Cocos comenzó en 2021, en plena pandemia, con apenas US$50.000 de capital inicial. Cinco años después, la compañía supera los US$500 millones de valuación, cuenta con más de 2,5 millones de clientes que transaccionan alrededor de US$ 200.000 millones al año y un equipo de casi 300 personas. A partir del desarrollo de tecnología propia y la reinversión de los resultados de su negocio, logró consolidar un modelo rentable, que hoy alcanza US$150 millones de ingresos anualizados a nivel grupo, y posicionarse como una de las plataformas elegidas por los argentinos para invertir, ahorrar y cuidar su patrimonio.

La incorporación de Kaszek representa un hito para Cocos, que hasta ahora había financiado su crecimiento sin recurrir a capital externo. La firma de venture capital, fundada por Hernán Kazah, cofundador de Mercado Libre, y Nicolás Szekasy, su ex CFO, también participó en la primera ronda de Nubank y ha acompañado el crecimiento de algunas de las principales compañías tecnológicas de la región.

“Hace cinco años empezamos con US$50.000 y una convicción: que desde Argentina podíamos construir un banco de inversión digital de clase mundial. Hoy somos una compañía rentable, con tecnología propia y una posición financiera sólida. La llegada de Kaszek, fundada por quienes fueron parte de la construcción de Mercado Libre y respaldaron a compañías como Nubank, es un reconocimiento a nuestro equipo y al potencial de lo que estamos construyendo. Esta inversión nos permitirá acelerar nuestra expansión y convertir a Cocos en uno de los grandes protagonistas del sistema financiero de América Latina”, señaló Nicolás Mindlin, presidente y cofundador de Cocos.

En Argentina, la inversión permitirá ampliar la oferta de productos y servicios financieros, con especial foco en inteligencia artificial, y acelerar la consolidación de Cocos como un banco de inversión digital, tras completar la adquisición de Banco Voii en 2026. El objetivo es profundizar la integración de inversiones, cuentas, ahorro, medios de pago y financiamiento en una misma experiencia digital para personas y empresas.

En Brasil, una vez obtenida la aprobación del Banco Central de Brasil, los fondos también permitirán acompañar el desarrollo de Warren, la plataforma de inversiones que Cocos acordó adquirir en julio de 2026. El desembarco en el mayor mercado de capitales de la región constituye un paso estratégico para ampliar la presencia de la compañía en América Latina.

“Desde el primer día vimos una oportunidad enorme: que una persona con 100 dólares pudiera acceder a herramientas financieras que antes estaban reservadas para unos pocos. Con esa convicción construimos Cocos y hoy 2,5 millones de personas y más de 2000 empresas nos eligen para cuidar y hacer crecer su patrimonio. Pero todavía hay millones de personas y empresas que no tienen acceso a los productos y servicios financieros que necesitan. Esta inversión nos permitirá acelerar el desarrollo del banco de inversión digital más importante de la región desde Argentina”, afirmó Ariel Sbdar, CEO y cofundador de Cocos.

La operación representa, además, un hito para Kaszek, al tratarse de su primera gran inversión en una compañía cuyo negocio se concentra principalmente en Argentina. La decisión refleja el potencial de crecimiento que identifica en Cocos y en el mercado financiero local.

“Cocos demuestra que desde Argentina se pueden construir compañías tecnológicas rentables, con capacidad de crecimiento y ambición regional. Nicolás, Ariel y su equipo lograron combinar una ejecución extraordinaria con tecnología propia y un profundo conocimiento del mercado, desarrollando una plataforma en la que millones de personas y empresas confían sus ahorros y su patrimonio. Creemos que tienen todo para convertirse en uno de los grandes jugadores financieros de América Latina, partiendo desde Argentina”, expresó Hernán Kazah, cofundador y managing partner de Kaszek.

La incorporación de Kaszek y Spice Expeditions impulsa una nueva etapa de expansión para Cocos, con el objetivo de consolidar una propuesta integrada de servicios financieros apalancados en tecnología y continuar ampliando su presencia regional, con la ambición de convertirse en el principal banco de inversión digital de América Latina.

Acerca de Cocos

Cocos es una compañía tecnológica financiera argentina fundada por Nicolás Mindlin y Ariel Sbdar, que comenzó a operar en 2021. Con más de 2,5 millones de usuarios y más de US$2.000 millones en activos bajo administración, integra soluciones de inversión, ahorro y pagos para personas y empresas. A través de Cocos Asset Management administra fondos comunes de inversión y, con la adquisición de Banco Voii, incorporó servicios bancarios a su ecosistema digital. Es una compañía rentable, con un equipo de casi 300 personas. Su estrategia regional incluye la expansión en Brasil a partir del acuerdo para adquirir los activos de Warren, sujeto a la aprobación del Banco Central de Brasil.

Acerca de Kaszek

Kaszek es una firma de venture capital enfocada en América Latina, fundada en 2011 por Hernán Kazah, cofundador de Mercado Libre, y Nicolás Szekasy, su ex CFO. Ha levantado más de US$3.000 millones en nueve fondos y respaldado a compañías como Nubank, Creditas y QuintoAndar. Combina capital con experiencia directa en construcción de empresas, tecnología, producto y expansión regional para acompañar a emprendedores que están transformando América Latina.