Empresarios, sexo e impuestos: la bizarra conversación entre Elisa Carrió y Viviana Canosa

La diputada nacional Elisa Carrio remarcó que "es un problema tener millones" porque los empresarios están todo el día pagando impuestos.

En una bizarra entrevista junto a Viviana Canosa, la cofundadora de Cambiemos comenzó criticando duramente al empresariado argentino para luego asegurar que padecen pagar tributos.

"Nadie les dicen que no sean millonarios. Me encanta que tengan millones, si es un problema tener millones. Yo no quiero casarme con un millonario porque todo el día está viendo cómo va a pagar impuestos. Además creen que el dinero es una prolongación del sexo", aseguró.

LA CONVERSACIÓN COMPLETA

Elisa Carrió: - A mi me cansó la gente que en nombre de los apellidos, que nos son los llamados oligarcas del campo que hicieron la reforma agraria, no dejen de robarle a la gente.

Viviana Canosa: - ¡Dejen de robarnos, por favor!

EC: - Pero también los empresarios, se hicieron multimillonarios.

VC: - ¡Disfruten, pero no roben!

EC: - Si es un problema tener millones. Yo no quiero casarme con un millonario porque todo el día está viendo cómo va a pagar impuestos.

VC: - Es insoportable un millonario, a esta altura. ¡Salvo que ya esté grande!

EC: - Además creen que el dinero es una prolongación del sexo.