Empresarios se arrepienten de apoyar a Macri y ya consultan qué haría Kicillof en 2019

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Hay empresarios que se arrepienten de apoyar a Mauricio Macri y ya consultan qué haría Axel Kicillof en 2019. A un año de las elecciones presidenciales, consultores y dueños de importantes empresas ya quieren saber qué haría la oposición con la economía.

El diario BAE reveló que un "desarrollador inmobiliario importante, con 15 emprendimientos en marcha", le pidió una entrevista a Kicillof.

"La Cámara de Desarrollos Urbanos (CEDU) lo invitó a su vez a participar de una conferencia en diciembre. Algunos otros lo hicieron pero rogándole que no lo comente. "Yo me quejaba de ustedes pero éstos son malos en serio. Si se enteran que me reuní con vos me matan", le confesó uno", cuenta Bercovich.

Embed

"Por miedo a esas mismas represalias, una cámara industrial que contrató para una conferencia a la consultora Radar pidió que no vaya su directora, Paula Español, porque fue subsecretaria de Comercio Exterior durante el kirchnerismo. En su lugar fue el economista jefe, Martín Alfie. "Hay empresarios con los que ya teníamos relación pero que ahora nos prestan más atención y nos llaman más seguido. Un poco porque avisamos antes sobre las fragilidades de este modelo, y otro poco porque quieren saber qué haría el kirchnerismo si volviera al poder", contó Alfie a BAE Negocios". Una situación insólita.

Además, agrega: "Al ex viceministro de Kicillof, Emmanuel Alvarez Agis, que fundó el año pasado su propia consultora (PxQ), algunos clientes corporativos le decían que era demasiado pesimista y ahora lo acusan de haberse quedado corto".

"En los últimos tres meses se nos incrementó muchísimo la consulta por whatsapp. Casi no damos abasto para los informes mensuales que hacíamos al principio", relató a ese diario.

Y agrega: "Uno de los fondos de inversión a los que asesora, muy invertido en Argentina, también contrataba los servicios de la consultora Elypsis, que fundó Eduardo Levy Yeyati y heredó el subsecretario de Programación Macroeconómica eyectado del cargo en junio último, Luciano Cohan".

Y cierra: "El fondo en cuestión decidió prescindir de este último. "Vos tampoco le pegaste en todo, pero al menos no pifiaste tanto", le explicó a Agis su encargado".