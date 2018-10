SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El dirigente del Movimiento Evita Emilio Pérsico cuestionó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por vincular el incremento de la presencia del narcotráfico en los barrios con la acción de las organizaciones sociales. En este sentido, planteó que la funcionaria quiere “desestabilizar” al Gobierno para “que se pudra todo”.

“De Bullrich no me sorprende nada. Está en la política de desestabilización, de intentar que se pudra todo. Debe tener algún acuerdo con (el ex presidente del Banco Central Luis) Caputo y algunos bonos para que salte todo, otra explicación no tiene”, lanzó el referente social en diálogo con Crónica Anunciada, en El Destape Radio.

Embed

De esta manera, analizó que “el Gobierno está shockeado, desapareció de los barrios” y está “en una crisis profunda”, con lo cual, sugirió, parece “que se quieren ir”. “Pensaban que venían a administrar una empresa, y tienen que administrar un país. Todo está en crisis, parecería que se quieren ir, que Patricia quiere irse o quiere provocar una crisis”, sostuvo.

Además, afirmó que "están tirando fuego en los barrios” y “quieren que se prenda fuego todo", y remarcó que si bien “es cierto” lo que dice Bullrich sobre el aumento del narcotráfico en los barrios, esto fue “a partir de la crisis que provocó este Gobierno”.

Embed

LEÉ MÁS: DUJOVNE ESTALLÓ CONTRA IGUACEL POR LA POLÉMICA MEDIDA SOBRE EL GAS