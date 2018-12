El dirigente del Movimiento Evita le contestó a la ministra Carolina Stanley, quien aseguró que habrá un "diciembre tranquilo" si no hay "extorsiones piqueteras".

Emilio Pérsico: "No depende de los movimientos sociales tener una Navidad tranquila"

El dirigente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, le contestó a la ministra de Desarrollo Social y Salud, Carolina Stanley, quien afirmó que para tener un “diciembre tranquilo” el Gobierno “no va a admitir extorsiones piqueteras”. En ese sentido, el referente social sostuvo que la responsabilidad de garantizar la seguridad de la población no es de las organizaciones, sino de Cambiemos.

En diálogo con Crónica Anunciada por El Destape Radio, Pérsico recordó que “hay un acuerdo con el Gobierno que se tiene que cumplir”, que implica el pago de “un aumento en los planes sociales y un bono que se tiene que cobrar antes de Navidad”.

“Estamos esperando que se cumpla. Eso no significa una Navidad tranquila, no depende de nosotros. Los movimientos no somos responsables de la seguridad pública ni de la política económica. Son responsabilidad del Gobierno”, enfatizó el dirigente social.

En este sentido, planteó que “la gente está muy enojada, y cualquier cosa puede terminar en un enfrentamiento”. En referencia a situaciones como las finales de la Copa Libertadores, afirmó que “cada vez que juntas multitudes en la Argentina, la gente está enojada”.

“Hay un enojo muy grande de la gente con este gobierno porque la está pasando muy mal. Eso es lo que tienen que resolver. Echarle la culpa a los movimientos sociales es no conocer la realidad”, sostuvo Pérsico, y respecto a las palabras de la ministra, remarcó: ”Nosotros no extorsionamos a nadie, el Gobierno es el responsable de dar soluciones a la gente”.

