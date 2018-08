Minutos antes del mediodía, una decena de efectivos policiales de la Federal llegaron al departamento de la ex presidenta y senadora nacional de Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner, ubicado en Recoleta para llevar a cabo el allanamiento que ordenó el juez federal Claudio Bonadio.

El operativo policial se va a repetir en las viviendas que posee la ex mandataria en El Calafate y en Río Gallegos.

Desde la primera ahora de la mañana, los medios de comunicación montaron guardia en la puerta del edificio que se encuentra en la calle Juncal y esquina Uruguay.

El Senado aprobó por unanimidad el pedido de allanamiento que realizó Bonadio pero no dieron lugar al pedido de la ex presidenta de que el operativo no sea filmado y haya un senador como testigo.

El pedido del juez federal se enmarca en la causa de las fotocopias de los cuadernos del chofer Oscar Centeno que desmantelaría un presunto caso de corrupción durante el kirchnerismo.