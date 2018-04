La locutora Elizabeth Vernaci opinó sobre la filtración de videos personales de Juan Cruz Sanz y salió a defender al periodista. "Él estaba haciendo algo en un ámbito privado", señaló.

En su programa Black and Toc de Radio Con Vos, la conductora criticó el hecho de que Telefé y Kuarzo desvincularan a Sanz de sus tareas: "¿Por qué lo echaron? A mí no me parece bien, el que hizo el daño es el que publicó esto, él estaba haciendo algo en un ámbito privado, inclusive si te querés drogar en un ámbito privado es tu vida".

Embed

"Él es víctima de una extorsión. Se lo está castigando a él cuando en verdad se tiene que castigar a quien subió este video. La persona que cometió el delito es quien convirtió en algo público algo privado", agregó.

Y concluyó: "Acá se mezclan dos cosas. Estamos dando por sentado que el tipo es pedófilo. Acá hay una condena social, hay una condena de los medios, en el caso del canal que lo echa... Si vamos a echar a todos los que se drogan, no queda nadie en la tele".