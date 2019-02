SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Elizabeth Vernacianalizó la programación de los medios y destrozó a Showmatch, el programa que conduce Marcelo Tinelli por El Trece.

En su programa de radio POP, "La Negra Pop", la conductora manifestó: ''¿Cuantos años más va a seguir Showmatch?, el último año fue una poronga, ¿por qué todos los años pensamos que va a ser distinto y es la misma garcha?".

Y continuó: "Tinelli tiene la capacidad de hacer otras cosas, es un conductor maravilloso, y un gran productor, siempre haciendo el mismo programa".

Por último, la locutora destacó el rol de Marcelo Tinelli: ''Es muy divertido como conductor, las pocas veces que lo he visto me pareció muy muy bueno, pero para los que no nos gusta ese tipo de espectáculo, no lo podemos ver, hace otro programa’’.