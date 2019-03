La diputada nacional Elisa Carrió calificó de "imbécil" al ministro de Justicia, Germán Garavano, con quien tuvo un fuerte cruce por las detenciones de políticos que llevó a que presente un juicio político en el Congreso. La legisladora además le achacó que haya pedido la absolución de los fiscales implicados en el encubrimiento de la causa AMIA.

"No tengo trato con imbéciles, por lo general me preservo, de todas maneras la Cámara condenó a los exfiscales en el caso AMIA, donde él ordenó no imputar. Este chico no tiene la más pálida idea de la dimensión de las causas que trata. No digo que sea malo, pero ser imbécil también es un error. Digo imbécil como lo dice la Real Academia, es decir, falto de inteligencia", afirmó Carrió en La Nación +.

La diputada hacía referencia a que Garavano pidió la absolución de los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia en la causa por el Encubrimiento de la AMIA, que finalmente terminó con la condena a dos años de los ex funcionarios judiciales. El extitular de la Unidad Especial de Investigación del atentado a la AMIA, el radical Mario Cimadevilla, había afirmado que desde el gobierno no le podían acusar a los fiscales porque "eran amigos".

La legisladora también había tenido un cruce con Garavano, luego de que el funcionario diga en el Destape Radio que "nunca es bueno para un país que un expresidente esté detenido o se pida su detención". Todo terminó con la presentación de un juicio político que la diputada hizo contra Garavano por "mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones".