Elisa Carrió: "No me preocupa el dólar, me preocupa la inflación"

Luego de la escalada del dólar, la diputada oficialista Elisa Carrió visitó la Casa Rosada. Señaló que sus reuniones tuvieron como objetivo "llevar tranquilidad a toda la sociedad argentina". "No me preocupa el dólar, me preocupa la inflación", opinó.

La vocera oficial estimó que los índices económicos, incluida la cotización del dólar, "van a volver a la normalidad". "No me preocupa el dólar, me preocupa la inflación", dijo.

"Si hay un gesto es que yo estoy en la Casa Rosada y quiero llevar tranquilidad a toda la sociedad argentina. Como vengo de otro lugar (Estados Unidos), veo las cosas con cierta distancia, no tengo ninguna preocupación. Esto está pasando en todo el mundo. Va a volver a la normalidad", sostuvo la diputada nacional.

En diálogo con periodistas acreditados en la Casa Rosada, la aliada del PRO se refirió a la posibilidad de que haya un veto a una eventual ley que retrotraiga el valor de las tarifas de los servicios públicos y reconoció que "puede haber costo político", aunque minimizó esa chance: "Uno muere y renace".

"¿Quién empezó con el tema de tarifas en abril? Yo. No fue la oposición. También soy consciente de los riesgos que puede tener la clase trabajadora y la clase media si abusamos de la demagogia y no estamos pendientes de no tener déficit fiscal", añadió.

LEER MÁS: El Banco Central sube la tasa a 33% para intentar contenerlo