La diputada nacional por Cambiemos Elisa Carrió acusó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de hacer campaña con la muerte del fiscal Alberto Nisman. Además apuntó contra la funcionaria por haber hecho un acuerdo con el ex secretario de Seguridad Sergio Berni.

"A Bullrich la quiero, la sostuve, es una persona honesta, pero hizo una acuerdo con (Sergio) Berni. ¿Cuál es el acuerdo? Mantengo las mismas fuerzas, pero las lidero. Vos le estás dando poder a una fuerza que no limpiaste. ¿No era que hace tres años que hacías campaña diciendo que la Prefectura estaba tomada, y participó de lo de Nisman?", preguntó Carrió.

"¿Que la Gendarmería estaba la mitad tomada, que la PSA estaba tomada por La Cámpora? ¿No decían eso? Yo apoyo a la ministro, pero no para. Yo no quiero Bolsonaros, ahí no me van a encontrar. No es fácil manejar la fama", afirmó.

La funcionaria además denunció que Patricia Bullrich le envió a la policía Federal para que la espíe. "Se paran a 70 metros de donde estoy", afirmó Carrió en una entrevista en el canal Todo Noticias (TN).