La diputada nacional de Cambiemos y dirigente del ARI, Elisa Carrió, cargó contra los empresarios más importantes del país y confirmó la reunión secreta que mantuvieron con el juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, a la cual, calificó como “golpista”.

En el programa Desde el llano, con Joaquín Morales Solá, la legisladora advirtió que “hay sectores que buscan debilitar al presidente” y apuntó contra la cumbre que tuvo lugar en el Jockey Club entre “los empresarios que tienen poder en Argentina” y Lorenzetti.

Embed

“Miren si no hay más golpismo que eso. Se parece a una foto del ’82, todos se reúnen cuando va haber un golpe”, sostuvo Carrió y arremetió que “los devaluacionistas quieren un dólar a 35 y no les importa si funden al país porque ellos ganan. Ahora hay que levantar mucho la tasa de interés y eso es terrible para las Pymes y hay que corregirlo”.

Aclaró, además, que “no fue la Sociedad Rural a esa reunión del Jockey” pero sí estuvieron reunidos más de 40 empresarios que “son los que gobernaron la Argentina”.

LEÉ MÁS: Exclusivo: la cena secreta de Lorenzetti con empresarios preocupados por la "fragilidad" del Gobierno

“Macri no quiere que gobiernen porque una Argentina republicana no la gobiernan 7 o 40 empresarios, tienen que acostumbrarse a ser empresarios y no gobernantes. Y si quieren ser gobernantes, que se presenten a elecciones”, disparó la diputada.