Tras el escándalo con la UCR, la diputada oficialista y cofundadora de Cambiemos, Elisa Carrió, ahora arremetió contra los gobernadores: "¿Por qué nadie fue tan 'machito' para ir a reclamarle a Cristina, que le robaba todos los días la coparticipación? Hay mucha equidad con los gobernadores al lado de Cristina. Lamento que no le hayan pedido nunca a Cristina lo que le piden hoy al Gobierno nacional".

Según publicó el diario La Nación, la líder de la Coalición Cívica analizó el rol de los gobernadores en relación al presupuesto 2019, y señaló que tienen que apoyar al Gobierno porque sino "no tendrán obras".

De viaje en Córdoba en donde dio una charla en la Sociedad Rural sobre la coyuntura productiva, la diputada analizó la cena entre la UCR y el Gobierno. "A los radicales les encanta cenar con Macri y sacarse fotos; algunos que nunca supieron lo que es ser radical ahora se enojan conmigo", retrucó.

Por último, Carrió lanzó un contundente mensaje hacia el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti: "Tiene que apoyar porque si no, no tiene obras. No hay bancarrota del país porque podemos seguir trabajando con el presupuesto del año anterior".