Elevaron a juicio oral la causa contra Daniel Scioli

El ex gobernador bonaerense Daniel Scioli será llevado a juicio oral y público junto a varias personas que integraron su gestión en el marco de la causa de las “cajas políticas”, ante el pedido del fiscal Álvaro Garganta.

De esta manera, Garganta elevó a esa instancia cinco de los nueve casos por los cuales se encuentra denunciado Scioli. El primero de ellos investiga las contrataciones irregulares en las Unidades de Pronta Atención (UPA) de la provincia de Buenos Aires durante el gobierno del ex funcionario del kirchnerismo.

En este contexto, el candidato a presidente por el Frente para la Victoria en las elecciones de 2015 está imputado por asociación ilícita y fraude al Estado, tráfico de influencias e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La causa de las “cajas políticas” también involucra la entrega de facturas falsas en gastos de la gobernación, Aguas Bonaerenses, Lotería, Puerto de La Plata, IOMA, gastos mal rendidos de la Jefatura de Gabinete, obra pública, secretaría general de la Gobernación y Dirección de Cultura.

Las denuncias fueron presentadas en una megacausa hace dos años por las diputadas Elisa Carrió y Paula Oliveto, y está dividida en nueve casos, en los que Scioli ya fue indagado: en total hay 63 cuerpos y 293 expedientes con documentos. En caso de ser encontrado culpable en cualquiera de estas acusaciones, deberá cumplir prisión efectiva.

En la causa también están involucrados su ex jefe de Gabinete Alberto Pérez, el ex subsecretario de administración de la jefatura de Gabinete Walter Carbone, el ex titular de Aguas Bonaerenses (ABSA) Guillermo Scarcella y más de 40 ex funcionarios y empresarios.