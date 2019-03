Jorge Macri, jefe comunal de Vicente López, habló sobre la muerte de su tío Franco Macri y analizó el panorama electoral. En línea con esto, opinó que en estos comicios se define el futuro del peronismo. "Tienen un gran desafío: plantear si va a existir o va a desaparecer", sentenció.

Y dijo: "Si Cristina es candidata y todos los que la critican y se espantan de los bolsos, salen corriendo a estar en esa boleta, no hay más peronismo, se da vuelta la página y se cierra parte la historia. Será un recuerdo que algunos usarán en una fotito".

Y agregó: "El peronismo debería plantarse honestamente y ser una alternativa distinta al kirchnerismo. Es una decisión que tienen que tomar ellos pero hasta ahora no han sido muy valientes en emprender esa tarea, han sido más bien 'seguidistas'". Para él, lo que sucede es que muchos no están dispuestos a perder, y lanzó: "Hace mucho tiempo que el peronismo está limitado en sus ideales por el peso de la encuesta, y a mi me parece que, para hacer política con valores, tenés que estar dispuesto a perder".

Según contó, el mayor desvelo del Presidente, Mauricio Macri es la inflación , y "no haber logrado dar una respuesta a eso". De todos modos, no cree que esto influya demasiado en las elecciones. "Es una asignatura pendiente nuestra pero también creo que la gente no vota solo por eso", opinó, y agregó: "En un país como este donde tenés que refundar la república, la economía es un dato más. No se vota solo por la economía, lo que no quiere decir que la gente no lo tiene en cuenta y que no nos duela".