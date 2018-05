Con una amplia abstención, el sucesor de Hugo Chávez triunfó en los comicios. El opositor Falcón no reconoció los resultados, al igual que varios presidentes de la región.

Elecciones en Venezuela: ganó Nicolás Maduro y la oposición no reconoce los resultados

El presidente Nicolás Maduro resultó reelecto en las elecciones presidenciales de Venezuela, con un 68% de los votos. El líder del PSUV salió a proclamarse victorioso y estará en el Palacio de Miraflores por los próximos 6 años. La oposición, que se dividió entre quienes prefirieron la abstención y quienes fueron a las urnas, no reconoció los resultados.

Según los resultados oficiales difundidos por el Consejo Nacional Electoral, Maduro obtuvo el 67,68% de los sufragios, totalizando 5,8 millones de votos. Su principal competidor, Henri Falcón, logró el 21,15%, 1,8 millón.

Uno de los datos salientes de los comicios fue la abstención. Según los datos oficiales, la participación fue del 48% del padrón. Esos guarismo lo ubican en niveles similares a las de elecciones como las de Chile (Piñera triunfó con el 47% de participación), Colombia (del 40% en comicios en donde Santos salió victorioso en 2014). Paraguay, otro país que fue a las urnas este año, tuvo un 60% de participación del padrón.

Embed La democracia es el camino y hoy se lo han demostrado al mundo. La de hoy ha sido una jornada histórica para nuestro país. Soy y seré Presidente de todos y cada uno de los venezolanos. Sepan que todos cuentan conmigo. #GanóVenezuela pic.twitter.com/59JZdoqUmf — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 21 de mayo de 2018

Sin embargo, el nivel de abstención creció notablemente en relación a otras elecciones celebradas en el país caribeño con el chavismo como participante. Hace 20 años, Hugo Chávez llegó a la jefatura de Estado con el 56,2% delos votos sobre 63% de participación. Luego, fue reelecto con una participación del 74% (Chávez obtuvo el 62,8%, unos 7,3 millones de sufragios) y en 2012 le ganó a Henrique Capriles por el 55% de los votos y una participación de casi el 81%.

Embed Es obligatorio para nosotros denunciar el incumplimiento de los acuerdos. Por eso este proceso no fue real, no lo reconocemos y exigimos que se convoquen nuevas elecciones. — Henri Falcón (@HenriFalconLara) 21 de mayo de 2018

Varios presidentes de la región se unieron al reclamo de la oposición venezolana y no reconocieron los resultados. Entre ellos, el chileno Sebastián Piñera y el argentino Mauricio Macri.